Bariloche: Arabela Carreras ganó la pulseada interna y será candidata de JSRN

También se destacó en el armado Darío Barriga , titular de RN Exporta, quien en 2019 creó el partido Bariloche Unido y mostró esa carta cuando Carreras decía que si no la apoyaban rompería con el partido e iría por afuera, generando quejas por su actitud poco democrática.

Carreras Valeri La gobernadora Carreras y el ministro Carlos Valeri, dos figuras oficialistas de Bariloche.

“Se consolida la unidad en Juntos”, afirmó Barriga un mes atrás, cuando algunos apostaban a la competencia de Carreras por fuera del partido. Luego del acuerdo destacó la participación que le dio JSRN como afiliado y el trabajo de un grupo de militantes en la creación de Bariloche Unidos, que les dio la representación que buscaban. “Es un reconocimiento que nos da hoy el partido”, expresó a Letra P.

Vuelta al Congreso

En las últimas horas de las definiciones fue notoria la participación del diputado Domingo en las negociaciones, primero acercándose a Carreras luego de tres años de congelamiento de la relación, en su vocación de búsqueda de acuerdos. Domingo buscaba ser candidato a primer concejal y por momentos sonó la fórmula con la gobernadora, pero luego su lugar fue tomado por Ferrari.

Hace diez días había trascendido el fastidio de Weretilneck con Domingo por su decisión de apoyar el desembarco de Uber en Bariloche, al que se sumó el intendente Gennuso, quien prohibió la operación de la plataforma en Bariloche y mandó a secuestrar autos a quienes incumplieron la norma.

Resultado: el diputado no logró ser candidato a presidente del Concejo ni a una banca, y vuelve al Congreso para completar el mandato que vence en diciembre de 2025.

Con todo, no se lo tomó a mal y consideró ante Letra P que la definición encaja con su “incesante búsqueda del consenso para evitar una interna o llegar divididos a una elección general. Todos cedimos algo para lograr esta unidad y eso es muy valorable”.

image.png Agustín Domingo, diputado nacional y referente de JSRN.

A Weretilneck no lo convenció la definición de la lista, debido a que debió soportar tempranos desplantes de quien había impulsado a un meteórico ascenso dentro del partido que creó. Luego la gobernadora le dirigió lo que considera deslealtades y hasta poderoso fuego amigo.

No le aportó en la reciente campaña a gobernador e incluso le tiró pasto a sus rivales electorales en apariciones públicas. Llegó a cuestionar el Plan Castello, caballito de batalla de su llegada a la gobernación en 2019 y del que se benefició con múltiples inauguraciones en toda la provincia como si fueran resultado de su gestión.

“La deuda no se podía pagar antes, no se puede pagar ahora y no se podrá pagar en el futuro”, lanzó Carreras contra Weretilneck en plena campaña.

Esa escalada fue haciéndose más ruidosa con el paso de las semanas y según todos los actores apuntaba a un rompimiento de Carreras con JSRN y su postulación con el sello vecinal Bariloche Unido, con el apoyo de sectores peronistas como el de la legisladora María Eugenia Martini e incluso la senadora Silvina García Larraburu.

Algunas de las últimas apariciones públicas de Carreras fueron junto a las mujeres del Frente de Todos, al igual que la sorpresiva recorrida en General Roca junto a la intendenta María Emilia Soria, con generosas palabras posteriores entre ambas.

Más allá de la grieta y pelea interna del gobierno nacional, la gobernadora aparece en Río Negro acompañada de los principales bandos peronistas, aunque aunque está por verse si esto se traduce en apoyo en las elecciones municipales.

Paso a Paso intenso

Las peleas de meses fueron convirtiéndose en discusiones el viernes pasado, con Weretilneck en Bariloche y un fin de semana cargado de versiones. La mayoría apuntaba a la ruptura de Carreras y una candidatura por afuera de JSRN, con apoyos variopintos, aún del PRO.

La gobernadora expresó optimismo sobre las conversaciones internas dentro de JSRN y lanzó dardos contra Weretilneck y el Gran Acuerdo, desligándose del armado perdidoso en las elecciones de Dina Huapi. “No participé de esa estrategia”, dijo.

Ese día sonaba con fuerza la fórmula “JP-JP” o “Juampi-Juampi” por Ferrari y Juan Pablo Muena, quien seguía oculto en bambalinas la pelea interna, sin animarse a meterse entre Weretilneck y Carreras.

Agustín Domingo Arabela Carreras

Este miércoles fue el Día D de las negociaciones finales. A media mañana, el ministro Valeri y Domingo se reunieron con Carreras, y le dieron forma a una lista deseada de aspirantes.

Valeri, uno de los que más conocimiento tiene del territorio local, fue el encargado de tender el puente con Gennuso, el más reacio al armado propuesto.

Se aceleraron las horas, Carreras postergó un vuelo a Buenos Aires donde tenía un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, y alrededor de las 16 la lista final comenzaba a circular entre la política y la prensa.

Hay plazo hasta el viernes a las 24 para oficializarla, para ser ratificadas en las elecciones internas del domingo 2 de julio. Luego de las batallas ya dadas, apenas un formalismo.