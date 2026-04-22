Universidad de Córdoba: De la Sota juega en el Consejo Superior y se enfrenta al llaryorismo con aliados K

Natalia de la Sota y su alfil en la política de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro González Cholakay

La diputada Natalia de la Sota dejará sus huellas en las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ), donde sus alfiles pelearán por la mayoría de los escaños estudiantiles en el Consejo Superior. En la medianoche de este martes, venció el plazo para la inscripción de las listas para el control del máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

El Consejo Superior está integrado por el rector Jhon Boretto , las autoridades decanales de las 15 facultades, 15 consejeros docentes (uno por facultad), 10 referencias estudiantiles, tres egresados y dos no docentes, sumando un total de 46 integrantes. También participa la vicerrectora Mariela Marchisio con voz, pero sin voto.

La escudería universitaria de De La Sota inscribió su frente Compromiso por la educación pública . Allí confluyen Sean Eternos , integrada por Pedro Cholakay , quien fuera el sexto integrante de la lista de Defendamos Córdoba en las elecciones de octubre pasado. También está la agrupación kirchnerista La Bisagra y La Mella referenciada en Juan Grabois . Valentín Lamberti y Julieta Mateo lideran la nómina.

“Desde donde sea, mi compromiso permanente es combatir el desfinanciamiento y defender el sistema universitario”, repite De la Sota cada vez que tiene oportunidad.

La diputada rompió con el cordobesismo en la previa de las legislativas de octubre. Presentó su lista con denuncias de funcionalidad de su partido con Javier Milei . Renovó su banca y hoy teje un armado nacional sin confrontar de manera directa con el espacio que fundó su padre, José Manuel de la Sota , junto a Juan Schiaretti , y que gobierna la provincia hace más de un cuarto de siglo.

Sobre el lugar que ocupará en 2027 hay versiones diferentes. Algunas la ubican como compañera de fórmula presidencial de Axel Kicillof. Otras, como la apuesta provincial de Sergio Massa. Hay otros comentarios que dan por descontado que volverá al oficialismo provincial. Todos rumores contrapuestos que la diputada se encarga de desmentir cada vez que suenan. A sus movimientos los explica como la necesidad de construir una alternativa a Milei.

Como sea, la elección universitaria volverá a enfrentarla al llaryorismo.

El PJ dividido en las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba

El cordobesismo también mete la cuchara en el Superior con una unidad de agrupaciones peronistas con terminales en el Panal, como se conoce al asiento de poder de Martín Llaryora. Competirán unidos el Movimiento Universitario Cordobés (MUC), la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU), la agrupación Estudiantes al Frente, de Filosofía; y Arcilla, de Comunicación. Raúl Albarracín y Macarena Rivera Aguilar abren la nómina.

Hace poco, Llaryora subió al rector Boretto a un acto en el Panal, donde reiteró la defensa a la educación pública y pidió a La Libertad Avanza que dé la cara por el ajuste a las universidades, el PAMI y la discapacidad.

llaryora torres boretto Martín Llaryora, junto al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, en un acto oficial

Este duelo puede que se convierta en el único atractivo de la elección universitaria que parece que tiene un final cerrado a favor de la fórmula de Somos con la dupla Boretto-Marchisio, según ventilan en el oficialismo universitario y ratifican en la oposición. El decano de la Facultad de Matemática, Pedro Pérez, dejó entrever que el objetivo en este turno es ampliar la base de apoyo que Vamos logró en 2024.

La lista estudiantil de Jhon Boretto

Estas dos nóminas estudiantiles peronistas retarán al oficialismo universitario de Reforma, la alianza entre la Franja Morada, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) e independientes de Medicina. Encabezan Agustín Centeno y Leonel López León.

marchisio boretto Jhon Boretto y Mariela Marchisio

La izquierda competirá dividida en el tramo estudiantil. El Nuevo Mas va con una lista Ya basta liderada por Paula Bertolino e Inés Ribo Montenovo. El Frente de Izquierda Unidad anotó a Lautaro Alassia y a Ana Clara Zurbriggen.

La Libertad Avanza y un juego sin lógica

Se especulaba con que la tropa de La Libertad Avanza se inscribiera, pero al cierre del plazo habían desestimado competir por un lugar estudiantil en el Consejo.

En cambio, sí lo harán en algunas facultades donde la referencia que se sentará en el Superior se discute en cada unidad académica. “No se entiende por qué jugaron así, a lo mejor no se pusieron de acuerdo”, ensayaba una explicación un avezado participante de la rosca universitaria.

Los otros dos claustros

Las tres bancas de egresados del Consejo Superior se disputarán entre dos boletas. Convergencia Plural compite con el apoyo del borettismo y Egresados por la Universidad con el respaldo de agrupaciones kirchneristas. En los corrillos universitarios se dice que esta categoría es la única que refleja el tironeo de fuerzas por el rectorado.

En el tramo de no docentes también se presentaron dos opciones para los dos lugares en juego para ese claustro.