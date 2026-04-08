Elecciones 2026

Boretto va por la reelección en la Universidad Nacional de Córdoba: foto de poder y puentes con la oposición

El rector pone primera junto a Mariela Marchisio. Reunión clave en Agronomía y números que entusiasman al oficialismo en todos los claustros.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Jhon Boretto y Mariela Marchisio buscarán la reelección en la UNC&nbsp;

Jhon Boretto y Mariela Marchisio buscarán la reelección en la UNC 

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, encabezará este jueves el primer acto de campaña rumbo a las elecciones del 20 y 21 de mayo en la casa de altos estudios. En el Auditorio de la Reforma, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, exhibirá la red de apoyos internos que construyó desde su triunfo en 2022.

Notas Relacionadas
Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Boretto entra en la campaña y convierte a la universidad en parada obligada para los candidatos

Por 
Letra P | Yanina Babiachuk
Yanina Babiachuk

Con Mariela Marchisio nuevamente como compañera de fórmula, el dirigente radical que hizo sus armas en la Franja Morada y en la Facultad de Ciencias Económicas construirá la plataforma de gestión para el próximo período. Sin embargo, más allá de esta etapa clásica de toda campaña, espera que la foto sea más amplia.

Jhon Boretto muestra apoyos

El borettismo universitario reconoció que dialoga con sectores que se presentan como opositores y que tienen sus terminales en Filosofía y Comunicación.

En este punto, la oficialista Somos está en la misma búsqueda que Vamos, la agrupación retadora que cuenta entre sus filas con cinco facultades (Filosofía, Artes, Químicas, Sociales y FAMAF) y que tiene como operador en las sombras al exrector Francisco Tamarit.

Como está el escenario, nadie imagina un triunfo de la oposición, pero sí que hará todo lo posible para no bajar la marca de 2022 de Alberto León y María Inés Peralta, que se ubicó en el 36,73%.

El armado del oficialismo en la Universidad de Córdoba

Boretto llega sólido. Sentará en Agropecuarias a las diez autoridades decanales que lo apoyan y que garantizan que el núcleo duro docente de esas unidades académicas no se desmarque.

boretto marchisio
Jhon Boretto y Mariela Marchisio buscarán su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto y Mariela Marchisio buscarán su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Ciencias Químicas quedó en manos de la opositora Vamos, pero el escenario de paridad que allí anticipan entusiasma al rector. Cabe recordar que Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica, quedó detrás de Silvia Correa por un ajustado margen en las elecciones decanales de 2025. En su conjunto, ese recambio consolidó el presente del oficialismo. El año pasado, la buena racha fue total, ya que incluyó un triunfo inédito de la Franja Morada en Derecho, dominada durante dos décadas por el peronismo.

La disputa por el voto estudiantil

Sostener la base de 63 puntos se impone como objetivo de mínima. Por eso, el conteo borettista mira con atención el claustro universitario, compuesto por 102.683 personas habilitadas para votar.

La Franja Morada es la responsable de construir acuerdos. Selló la alianza con el Movimiento Nacional Reformista (MNR), SUMAR y con el peronismo cordobesista nucleado en La Fuerza, que tiene como terminal al funcionario del Ministerio de Educación del gobierno de Córdoba Enzo Cravero. También sumó a sus aliados como Sur y La Mella. La enumeración impacta en un apoyo casi cerrado de diez de 15 centros de estudiantes.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Somos UNC (@somos.unc)

En Graduados, el conteo también marcaría una tendencia a favor de la fórmula Boretto-Marchisio. El oficialismo tiene mayoría con dos de tres consiliarios. La novedad es que se suma un grupo de graduados de la agrupación kirchnerista La Bisagra, de las facultades de Comunicación, Filosofía y Sociales.

El último pilar es el gremio no docente, que también respalda la reelección y completa un esquema que el borettismo lee como suficiente para sostener la conducción de la Casa de Trejo.

Elecciones y los dardos de siempre

Más allá de la comodidad exhibida, el equipo de campaña de Boretto se prepara para lo que sabe que será el punto que atacará la oposición. “Le van a pegar por una supuesta tibieza a la hora de reclamar al gobierno de Javier Milei”, reconocieron. “Estuvo en todas las marchas y sigue cada uno de los reclamos personalmente, pero su perfil no es ese”, insistieron.

En el otro frente, el sector más militante también entrará en escena. En los pasillos universitarios todavía recuerdan el apoyo efusivo a Nicolás Maduro del precandidato a rector de Vamos, Pedro Pérez, tras la detención del mandatario venezolano que ordenó Donald Trump, y la catarata de comentarios negativos que cosechó en redes.

El mensaje del oficialismo para la campaña

Si bien no se espera una campaña picante, Boretto dejará en claro este jueves los lineamientos: defender la universidad pública, pero también empujar su transformación. En el búnker de Somos aseguran que la gestión deja una base sólida —con transparencia, expansión de residencias, cambios académicos e inversión en ciencia y tecnología— y que ahora debe profundizarse en un contexto de ajuste y cambios tecnológicos.

De cara a las elecciones de mayo, la campaña ordenará ese marco en tres ejes: transformación educativa (revisar contenidos y formatos de enseñanza), apertura (mayor vínculo con el sector productivo y la sociedad) y mejora de la vida universitaria cotidiana. "No alcanza con resistir, hay que avanzar con cambios, pero sin perder el rumbo ni el anclaje en la comunidad", adelantaron a Letra P.

Temas
Notas Relacionadas
Jhon Boretto y Mariela Marchisio, autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba
Elecciones 2026

La Universidad de Córdoba, en campaña: Boretto va por la reelección montado en obras contra el ajuste de Milei

El rector anunció una nueva residencia para 300 estudiantes que no puedan pagar un alquiler. Una inversión de $13 millones. Se vota el 20 y 21 mayo.
Vamos, la agrupación política opositora al radical Boretto en la UNC
Elecciones 2026

La oposición al radical Boretto ya baraja cinco nombres para pelear la Universidad Nacional de Córdoba

El decano Pedro Pérez asoma como favorito. Sus pares Alejandra Castro, Alicia Cáceres, Silvia Correa y Alejandra Domínguez, en carrera. Vamos busca más aliados.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema.
LOS PERFILES DEL PODER

Carlos Rosenkrantz, el supremo del Círculo Rojo

Por  Esteban Rafele
La eliminación de los subsidios sociales impulsó el regreso de la protesta a las calles.   
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Menos subsidios, motosierra a planes sociales y vouchers en el limbo: la olla a presión de la protesta

Por  Lorena Hak
El plan voucher de Sandra Pettovello lo hizo: volvieron los piquetes en todo el país.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El Plan Voucher de Pettovello lo hizo: volvieron los piquetes en todo el país

Por  César Pucheta
Piquete en la era Javier Milei.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El peronismo y la izquierda, juntos en la calle: quiénes lideran la vuelta de los piquetes en la Argentina libertaria

Por  José Maldonado