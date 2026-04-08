Boretto va por la reelección en la Universidad Nacional de Córdoba: foto de poder y puentes con la oposición

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , Jhon Boretto , encabezará este jueves el primer acto de campaña rumbo a las elecciones del 20 y 21 de mayo en la casa de altos estudios. En el Auditorio de la Reforma, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, exhibirá la red de apoyos internos que construyó desde su triunfo en 2022.

Con Mariela Marchisio nuevamente como compañera de fórmula, el dirigente radical que hizo sus armas en la Franja Morada y en la Facultad de Ciencias Económicas construirá la plataforma de gestión para el próximo período. Sin embargo, más allá de esta etapa clásica de toda campaña, espera que la foto sea más amplia.

El borettismo universitario reconoció que dialoga con sectores que se presentan como opositores y que tienen sus terminales en Filosofía y Comunicación.

En este punto, la oficialista Somos está en la misma búsqueda que Vamos , la agrupación retadora que cuenta entre sus filas con cinco facultades (Filosofía, Artes, Químicas, Sociales y FAMAF) y que tiene como operador en las sombras al exrector Francisco Tamarit .

Como está el escenario, nadie imagina un triunfo de la oposición, pero sí que hará todo lo posible para no bajar la marca de 2022 de Alberto León y María Inés Peralta , que se ubicó en el 36,73%.

El armado del oficialismo en la Universidad de Córdoba

Boretto llega sólido. Sentará en Agropecuarias a las diez autoridades decanales que lo apoyan y que garantizan que el núcleo duro docente de esas unidades académicas no se desmarque.

boretto marchisio Jhon Boretto y Mariela Marchisio buscarán su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Ciencias Químicas quedó en manos de la opositora Vamos, pero el escenario de paridad que allí anticipan entusiasma al rector. Cabe recordar que Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica, quedó detrás de Silvia Correa por un ajustado margen en las elecciones decanales de 2025. En su conjunto, ese recambio consolidó el presente del oficialismo. El año pasado, la buena racha fue total, ya que incluyó un triunfo inédito de la Franja Morada en Derecho, dominada durante dos décadas por el peronismo.

La disputa por el voto estudiantil

Sostener la base de 63 puntos se impone como objetivo de mínima. Por eso, el conteo borettista mira con atención el claustro universitario, compuesto por 102.683 personas habilitadas para votar.

La Franja Morada es la responsable de construir acuerdos. Selló la alianza con el Movimiento Nacional Reformista (MNR), SUMAR y con el peronismo cordobesista nucleado en La Fuerza, que tiene como terminal al funcionario del Ministerio de Educación del gobierno de Córdoba Enzo Cravero. También sumó a sus aliados como Sur y La Mella. La enumeración impacta en un apoyo casi cerrado de diez de 15 centros de estudiantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Somos UNC (@somos.unc)

En Graduados, el conteo también marcaría una tendencia a favor de la fórmula Boretto-Marchisio. El oficialismo tiene mayoría con dos de tres consiliarios. La novedad es que se suma un grupo de graduados de la agrupación kirchnerista La Bisagra, de las facultades de Comunicación, Filosofía y Sociales.

El último pilar es el gremio no docente, que también respalda la reelección y completa un esquema que el borettismo lee como suficiente para sostener la conducción de la Casa de Trejo.

Elecciones y los dardos de siempre

Más allá de la comodidad exhibida, el equipo de campaña de Boretto se prepara para lo que sabe que será el punto que atacará la oposición. “Le van a pegar por una supuesta tibieza a la hora de reclamar al gobierno de Javier Milei”, reconocieron. “Estuvo en todas las marchas y sigue cada uno de los reclamos personalmente, pero su perfil no es ese”, insistieron.

En el otro frente, el sector más militante también entrará en escena. En los pasillos universitarios todavía recuerdan el apoyo efusivo a Nicolás Maduro del precandidato a rector de Vamos, Pedro Pérez, tras la detención del mandatario venezolano que ordenó Donald Trump, y la catarata de comentarios negativos que cosechó en redes.

El mensaje del oficialismo para la campaña

Si bien no se espera una campaña picante, Boretto dejará en claro este jueves los lineamientos: defender la universidad pública, pero también empujar su transformación. En el búnker de Somos aseguran que la gestión deja una base sólida —con transparencia, expansión de residencias, cambios académicos e inversión en ciencia y tecnología— y que ahora debe profundizarse en un contexto de ajuste y cambios tecnológicos.

De cara a las elecciones de mayo, la campaña ordenará ese marco en tres ejes: transformación educativa (revisar contenidos y formatos de enseñanza), apertura (mayor vínculo con el sector productivo y la sociedad) y mejora de la vida universitaria cotidiana. "No alcanza con resistir, hay que avanzar con cambios, pero sin perder el rumbo ni el anclaje en la comunidad", adelantaron a Letra P.