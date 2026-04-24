REFORMA POLÍTICA

PASO: la UCR presiona para que no sean obligatorias y pide no hablar de "ahorro fiscal"

El senador Maximiliano Abad pidió "modernizar las primarias" o "estructurar un nuevo sistema" y no volver a las viejas cúpulas partidarias.

Por Letra P | Periodismo Político
Maximiliano Abad, senador de UCR.&nbsp;

Maximiliano Abad, senador de UCR. 

El senador de la UCR, Maximiliano Abad, sostuvo que las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) deberían exceptuarse cuando exista una lista única, pero exigió que cualquier reforma política no deje la definición de candidaturas en manos de las cúpulas partidarias. Además, cuestionó los cambios propuestos en el sistema de financiamiento.

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El marplatense se expresó sobre el proyecto enviado por el presidente Javier Milei, que elimina las PASO, endurece las condiciones para sostener los partidos políticos, modifica el esquema de aportes a las campañas, habilita la boleta completa por partido e incorpora el sistema de Ficha Limpia.

“Mi postura es pública: favorezco la modernización del sistema para garantizar la participación ciudadana y el control judicial”, señaló Abad, quien integra un bloque decisivo para que el Gobierno consiga la mayoría en ambas cámaras.

El dirigente radical respaldó una modernización del sistema de primarias, aunque planteó límites claros. Consideró “razonable” exceptuar las PASO en los casos en que hubiera una única lista, con el objetivo de evitar movilizaciones innecesarias y reducir costos operativos.

Sin embargo, rechazó que el debate se centrara en una cuestión presupuestaria. “La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”, afirmó.

El planteo de Maximiliano Abad

Abad advirtió sobre los riesgos de retroceder hacia esquemas de definición cerrada de candidaturas y anticipó que no avalaría mecanismos que devolvieran el poder de decisión a las estructuras partidarias sin participación ciudadana, como ocurriría si se eliminan las PASO sin un sistema alternativo.

El senador planteó que una eventual reforma debía contemplar herramientas que evitaran la concentración de decisiones en las cúpulas políticas. Su posición formó parte del debate dentro de su bloque, clave para que La Libertad Avanza alcance la mayoría en el Senado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aún no definió una hoja de ruta. La exfuncionaria suele reunir a los jefes aliados antes de tratar proyectos del Gobierno, aunque en este caso enfrentó dificultades para garantizar los votos necesarios.

Temor al poder económico

El senador marplatense cuestionó el esquema de financiamiento electoral incluido en el proyecto, que reduce la inversión estatal y habilita mayores aportes privados.

“El sistema vigente requiere mayores niveles de transparencia, pero es vital sostener un equilibrio entre financiamiento público y privado”, señaló.

Según su análisis, una disminución drástica del rol del Estado podía generar distorsiones en la competencia electoral. Advirtió que la participación política no debía quedar condicionada a la capacidad económica de los candidatos o los espacios.

“Acompaño parcialmente la orientación del proyecto. Analizaré alternativas para evitar que el poder económico incida de manera determinante en las campañas”, cerró.

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