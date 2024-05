La tropa libertaria de Córdoba arma a ciegas el Cabildo abierto de Javier Milei

A las autoridades del gobierno provincial preocupa la falta de definición de aspectos que atañen a la seguridad y el protocolo. En particular las que involucran a Martín Llaryora, único gobernador que cantará su presente. Al respecto, esperan una reunión clave, que se realizará este jueves por la tarde, con representantes de la Casa Militar de la Nación, responsable última de la custodia presidencial.

A unos y otros los vincula un mismo temor: la posibilidad de desbordes, en un contexto de crisis que se acentúa a un ritmo que registran los indicadores de la actividad económica.

Fuentes libertarios vernáculas piden prestar atención al acto que planean las centrales obreras mediterráneas a pocas cuadras del lugar, desde el mediodía del sábado. Pero aún más a las actividades que puedan convocar las organizaciones sociales, a las que adjudican gran molestia tras las denuncias realizadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación por presunta malversación de partidas sociales.

La nómina de invitaciones para la celebración, convocada como Pacto de Mayo y sostenida pese a los vaivenes de la ley ónnibus, se engrosó este miércoles.

Invitaciones formales fueron cursadas desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. La propia “Jefe” las confirmó en persona, en el show montado por su hermano en el Luna Park.

Entre los elegidos se encuentran diputadas y diputados libertarios, sin distinción de origen. Asistentes al evento repararon especialmente en el trato brindado a Oscar Zago, expresidente del bloque; a Bornoroni, su reemplazante; y María Cecilia Ibáñez, dirigente del MID.

Gabriel Bornoroni estará acompañado por las expresiones libertarias en Diputados. Moviliza a los fieles libertario a la plaza San Martín.

Además de jefe de bloque, el empresario estacionero tiene un rol importante en la organización del acto del sábado. La confianza depositada por Karina, quien lo empoderó como líder del partido en Córdoba, linkea con el acto de cierre de campaña realizado en la capital provincial tres del ballotage presidencial.

Sin roles específicos hasta el momento, las referencias que abrevan en el ecosistema libertario destinan estas horas a organizar la movilización de fieles hacia la plaza San Martín. Según estiman, miles llegarán desde toda la provincia.

No obstante, las mismas voces advierten que la centralidad del lugar elegido podría atraer a gente que llegue con ánimos contrarios a la festividad. Apuntan a aquellas organizaciones sociales que, además de capear el temporal del ajuste, han quedado en el centro de las recientes denuncias.

“Los que recorremos las zonas complicadas de la ciudad sabemos que hay enojo. No sólo no les alcanza la guita, sino que ahora además están sospechados. Y no es que no haya razones para denunciar, es el momento”, dicen dirigentes capitalinos a Letra P.

Entre los invitados también hay cupo para aliados extrapartidarios. En particular la dirigencia del PRO, partido que aportó nombres de peso a la convocatoria del Luna Park.

El senador Luis Juez, del Frente Cívico pero presidente de la bancada del PRO, y la diputada Laura Rodríguez Machado son algunos de los que tienen tilde verde. Otros nombres amarillos, que no maquillan la ausencia de Mauricio Macri, han sido punteados.

No obstante, no todos confirman asistencia. Condicionan tal decisión a la formalidad del acto. “Si es institucional sí, voy. Si es partidario, nada tengo que hacer allí”, dicen.

En caso afirmativo, podrían ocupar lugares periféricos, junto a los nombres que lleguen del gabinete nacional. La tropa libertaria cordobesa descuenta que los principales ministros y ministras estarán en el Cabildo. No descartan que, antes o después, tengan algún breve cruce con pares del gobierno provincial.

Martín Llaryora, sin coordenadas libertarias

En El Panal, precisamente, aguardan también la confirmación de estos nombres. Aunque ratifican que Llaryora encabezará el acto previsto en Río Cuarto, esperan saber cuál será el punto de contacto con Milei. Originalmente previsto en el Aeropuerto Internacional, en las últimas horas se deslizó que el Presidente se desplazaría desde allí al helipuerto de la sede de la Provincia.

La locación habilitaría algo más que un simple apretón de manos para la foto. También acortaría notablemente el trayecto que la comitiva siga hacia el epicentro de la celebración, evitando puntos de encuentro con particulares.

La posibilidad parece contraria al espíritu del “León”, quien en sus tiempos de candidato prefería encuentros directos con “el pueblo”. Ya investido como mandatario, debe ajustarse a protocolos aún no precisados para esta visita.

La CGT y otras entidades sindicales definieron la movilización por el centro de Córdoba el 25 de mayo.

En el mismo trayecto seguramente evitará su paso por la avenida General Paz, donde se congregará la manifestación de las centrales obreras. Con inicio a las 11, incluirá radio abierta, con abrazo a la sede de Radio Nacional Córdoba, y una feria de comidas a cargo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las pancartas de rigor, afirman los gremialistas, le marcarán al presidente la realidad que se esmera en evitar.

Por si acaso, la ubicación, hora y las actividades incluidas en este plenario a cielo abierto es de los pocos ítems ya confirmados y refrendados ante los ministerios provinciales.