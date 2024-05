La política detrás del show de Javier Milei: aluvión libertario y liturgia peronista con operativo afiliación

En medio de retumbe de los bombos, la voz de Vanesa es apenas audible. Sus dos hijos llevan colgadas al cuello dos máscaras de Javier Milei , las mismas que ella vende a mil pesos. La etiqueta identifica el producto como "Careta Peluca" . No es el único producto que se consigue de merchandising libertario en la plaza Roma, a escasos metros del Luna Park, donde el Presidente dará un show inédito.

El malestar de la armadora libertaria a nivel nacional, que trabaja a destajo en la ingeniería electoral con sello propio del oficialismo para las legislativas del año que viene, no cambió los planes del dúo mileísta metropolitano para la jornada. A metros de las vallas por cuyo embudo la gente ingresaba al estadio (algunas personas, colándose), entre las paradas de colectivo de la calle Bouchard -el protocolo anticortes de calles de Patricia Bullrich se tomó un recreo este miércoles-, se montaron diez stands para "preafiliar" a quien quisiera: una promoción no sólo válida para porteños. En rigor, las personas que no viven en la Ciudad entregaban sus datos bajo la promesa de que un coordinador de su distrito las contactaría.

86b83d2b-c272-415f-9ebe-aa907b5fcabc.jpg

"Milei 2023, La Libertad Avanza, La Matanza", se leía en otras de las banderas más grandes. San Fernando también aparecía como firmante en una bola inflable que ya miraba al futuro: debajo del contorno de la provincia de Buenos Aires, que adentro tenía la silueta de un león, estaba impreso "2025". Es hacia donde mira el mileísmo que fue a ver el show presidencial.