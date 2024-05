Confirmado: Javier Milei festejará el 25 de Mayo en Córdoba (el Pacto puede esperar)

Aún no está claro qué funcionarios acompañarán al Presidente en el evento, sólo que buscará darle cierta épica popular al hacerlo junto a ciudadanos de a pie. “Será un gran Cabildo abierto, una suerte de nuevo pacto del Presidente con la gente", comentó a Letra P un funcionario al tanto de la organización que encabeza la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei .

Según pudo saber este medio, hasta el cierre de esta nota, algunos integrantes del gabinete no habían recibido invitación formal para la jornada.

Es que, al no haber conseguido la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el acuerdo con el que el gobierno pretendía “dividir a la Argentina en dos”, en referencia a quienes acompañan las ideas de la libertad y quienes no, no sólo mudaron el acto del Palacio de Justicia al Cabildo de Córdoba, sino que también decidieron cancelar las invitaciones a la dirigencia política opositora.