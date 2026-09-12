Entre Ríos: quiénes son Berisso y Spiazzi, las nuevas caras de la Sociedad Rural en la provincia

Entre Ríos fue la única provincia donde la lista de Nicolás Pino , reelecto en la Sociedad Rural Argentina (SRA) no ganó. La nómina de Sergio Pereda , que llevaba para la Dirección distrital a Mariano Berisso y Mayda Spiazzi , logró casi el 60% de los apoyos y por ende serán ellos quienes representarán a la provincia en el órgano de conducción nacional.

Como anticipó Letra P , la victoria no supone una sorpresa , dado que el grueso de la dirigencia entrerriana de la SRA se encolumnó desde un principio detrás de Pereda. Los hermanos Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere , apellido históricamente ligados al campo, brindaron su respaldo a la opción que fue comandada por el vicepresidente de la entidad a nivel nacional. El primero fue ministro de Agroindustria en la era Cambiemos y presidió la entidad a nivel nacional por cinco años -2012 a 2017-, mientras que el segundo ocupó la representación del distrito.

La nueva dirección por el Distrito 7 de la Sociedad Rural quedó en manos de un joven productor de Gualeguay y una ingeniera agrónoma que fue candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza en 2023. Ambos se postularon por Renovación con Unidad , la propuesta de Pereda que buscó, sin éxito, destronar a Pino, aunque se anotó un poroto en una provincia de intenso perfil agropecuario y ganadero.

Berisso tiene 38 años, es productor, cabañero y desde 2020 encabeza La Conchera , una empresa familiar de caballos, ovejas y vacas. Fue director suplente de la entidad y forma parte de la Mesa de Enlace provincial, además del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

Spiazzi vive en Urdinarrain -departamento Gualeguaychú - y es presidenta del Centro Litoral de Inseminación Artificial (CLIA) , una firma de genética y reproducción bovina fundada por su padre, Rumelio Spiazzi . Ya fue delegada por el distrito en la SRA y cuenta con trayectoria política desde el punto de vista partidario dado que en las últimas elecciones fue segunda de Sebastián Etchevehere -otro hermano del clan-, quien se postuló a la gobernación en la boleta de Javier Milei . La opción finalizó tercera, detrás de Juntos , encabezada por Rogelio Frigerio ; y Más para Entre Ríos , con el justicialista Adán Bahl a la cabeza.

El triunfo en Entre Ríos

Con el 57% de los apoyos, la opción de Berisso y Spiazzi, patrocinada por los Etchevehere pero que también contó con la compañía de otros dirigentes de peso como Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni y Walter Feldkamp, se impuso en el recuento efectuado en la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural realizada el miércoles pasado en el Predio Ferial de Palermo.

Juan Diego Etchevehere junto a Berisso, Spiazzi y parte de la nueva conducción de la SR en Entre Ríos.

Se trata de la cuarta oportunidad consecutiva en que esta lista se impone en Entre Ríos con una amplia mayoría de votos. Entre los principales ejes de la campaña se destacó la independencia de los partidos políticos, la cercanía con los productores y, especialmente, la renovación de caras. De hecho, el principal motivo que llevó a acompañar a quien era vice de Pino era que se le critica al presidente reelecto su supuesto interés por perpetuarse en el cargo pese a que existía un pacto de avanzar en un recambio tras tres gestiones.

El resultado nacional

Tras una larga disputa de cuatro meses y más de 50 días de votaciones virtuales, Pino consiguió imponerse en las elecciones de la entidad junto a su nuevo vice, Carlos Odriozola, y renovó su mandato para el período 2026-2028. De la elección participaron 2229 socios y el ganador obtuvo 1441 votos (70%), mientras que Pereda cosechó 592 (30%). El actual titular de la entidad logró que su lista se alzara victoriosa en 13 de los 14 distritos con representación de la SRA, con la única excepción en Entre Ríos.

Nicolás Pino se impuso en 13 de los 14 distritos, con excepción de Entre Ríos.

Como explicó Letra P, el principal punto de conflicto giró alrededor de la interpretación del estatuto. Pino fue electo al frente de la SRA en 2021 y fue reelecto en 2022 y 2024. En el medio, se estipuló un cambio de estatuto y se fijó que ningún presidente podría estar más de tres períodos de dos años al frente de la entidad. No obstante, de acuerdo su mirada, el actual es su primer mandato y, por ende, le corresponden dos más. En la vereda de enfrente se ubican quienes consideran que, si bien puede haber argumentos desde lo jurídico, hay un acuerdo que está siendo violado.

La nueva Comisión Directiva de la SRA

Presidente

Nicolas Franco Pino

Vicepresidente

Carlos Gregorio Odriozola

Vicepresidente 2°

Eloísa Frederking

Secretarios

Raúl Etchebehere

Luciano Guerrieri

Vocales titulares

Juan Manuel Bautista

Alfonso Bustillo

Andrés Rubén Costamagna

Raúl Etchebehere

Eloísa Frederking

Mario Gramisu

Mauricio Groppo

Ricardo Mathó Meabe

Juan Bautista Nogués Miguens

Ángel L. Rossi

Santiago Tapia

Carlos Uranga

Carlos Alberto Antonio Vera

Daniel Werthein

Vocales por distrito

1 Marcos María Mathé

2 Matías Fernando Louge

3 Luis Leandro Harrington

4 Guillermo Vitelli

5 Juan Cruz Cabral

6 Leonardo González

7 Mariano Berisso

8 Maximiliano Eladio Mantilla

9 Alberto Enrique Dansey

10 Luis Marcelo Torino Solá

11 Marco Aurelio Padilla

12 Alfredo L. Vila Santander

13 Ernesto Nicolás Ayling

14 Marcelino Francisco Díaz