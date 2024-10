La ruptura entre CFK y Axel Kicillof abre una nueva era y habrá internas en el peronismo

No fue la determinación del riojano, que no se movió en su decisión de no bajarse de la pelea, lo que sacudió los cimientos más profundos del kirchnerismo. Fue la negativa de Kicillof a darle su apoyo a Cristina lo que terminó por detonar una guerra que, hasta ahora, se libraba por debajo de la superficie. “El problema es con Axel. Está todo roto”, sintetizó el sábado por la noche ante Letra P uno de los dirigentes que ocupa los primeros lugares en la lista Primero la Patria, que lleva a Cristina como candidata a la presidenta del PJ.