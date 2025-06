La prisión de Cristina Fernández de Kirchner desorienta a todos los bloques

Mientras en UP preparan una guerra de guerrillas, en el resto de las bancadas nadie tiene claro si se favorecen con las nuevas reglas de juego. Las consultas a especialistas sólo aportan confusión. ¿Cuál será la nueva discusión pública? ¿Sigue vigente el enfrentamiento entre dos modelos económicos? ¿Se suma al debate el concepto proscripción? ¿La Justicia será un tema de análisis? Son preguntas que no encuentran respuestas en el corto plazo.

La pérdida de centralidad de Javier Milei es preocupante: el Presidente se mostró ajeno a los avatares de la Justicia, una situación que presenta como un activo para el electorado, pero es considerada una debilidad entre los actores de poder real que miden sus pasos. El líder libertario tampoco encontró hueco en la agenda pública para celebrar que la inflación sigue a la baja. En el Parlamento difícilmente pueda escucharse su festejo. Los referentes oficialistas en ambas cámaras sólo repiten una palabra: resistencia. No es otra cosa que reducir la actividad al mínimo para no sufrir derrotas.

Ni siquiera está en agenda de La Libertad Avanza el inicio del debate de la ley colchón, por la cual Toto Caputo apuesta a que la gente use sus dólares para gastos corrientes. No aparecen las firmas para dictaminar.

Los debates legislativos serán incontrolables para el Gobierno, porque a la presión interna de los aliados, UCR y PRO, se sumará la virulencia K. Es un combo explosivo. Sólo queda como antídoto la muñeca de Guillermo Francos con los gobernadores, a quienes endulza con los ATN. Pero esa arma ya se mostró insuficiente. El jueves, el jefe de Gabinete pondrá la cara en un informe de gestión en el Senado. Le esperan preguntas filosas.

Con sus escasas apariciones, radicales y macristas, en otros tiempos promotores de las detenciones kirchneristas, dejaron en evidencia que transitan hacia la extinción, al menos de sus últimos formatos. La tropa bonaerense amarilla sigue a su jefe, Cristian Ritondo, en su plan de aliarse a LLA en el territorio, como sea. En esa línea, este grupo se tomó la detención de CFK con prudencia. El resto de la bancada miró de lejos una escena que no le pertenece.

La sentencia de hoy debe ser un punto de inflexión hacia adelante.

Comunicado. pic.twitter.com/bGZ8i9lkSw



Comunicado. pic.twitter.com/bGZ8i9lkSw — Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) June 10, 2025

El bloque de la UCR de Diputados fue el único bloque que celebró la condena a la expresidenta con un comunicado. Ni la Coalición Cívica se animó a tanto: desde su remanso de Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió pidió no perder la agenda anti-Milei y le ordenó al legislador porteño Hernán Reyes despotricar contra el ministro Mario Lugones por la situación del Hospital Garrahan. Lilita conoce los vínculos del titular de Salud con Luis Barrionuevo y Coti Nosiglia, el puente entre Milei y el sector del sindicalismo que no fue a la Plaza de Mayo a pedir por CFK el miércoles.

Después de Cristina Fernández de Kirchner

Las reglas del juego del nuevo Congreso empezaron a escribirse. El bloque de Martín Lousteau y de Facundo Manes en Diputados, Democracia Para Siempre, convocó a una sesión el 2 de julio con temario hostil para el Gobierno, con proyectos sobre financiamiento universitario, el Garrahan y restricción de los DNU.

Esta vez, los jefes de DPS no consultaron a quienes fueron sus aliados en la oposición este año: CC, UP y Encuentro Federal. Festejaron sumar a la convocatoria a dos radicales del bloque oficial (Natalia Sarapura y Julio Cobos), que continuará desmembrándose.

Cuando se abra el recinto, UP, sin fisuras, lo usará para despotricar contra todo el espectro anti-K por la detención de su líder, con alusiones recurrentes a figuras de poder judicial y al ceo de Clarín, Héctor Magnetto. El clima, advierten sus referentes, será igual o peor al de 2017, cuando se ordenó la primera detención a CFK y volaron piedras por la plaza frente al Congreso mientras, dentro, se debatía una reforma previsional y el Presupuesto de Mauricio Macri. Esta vez, el peronismo ni siquiera tiene una expectativa electoral que lo invite a la prudencia.

Otro signo de época en UP será tomar la iniciativa de la agenda a todo o nada, ya sin esperar un consenso opositor efectivo. Por caso, en el Senado, el jefe del bloque de UP, José Mayans, tiene en sus planes llamar a una sesión especial para tratar la emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio.

Si los proyectos se sancionan con dos tercios -sería necesario ese número por no tener dictámenes-, Milei tendrá menos margen para un veto. De lo contrario, UP aplicará el escrache para el opositor que deje sus bancas vacías. Así será siempre. Mayans festejó la unidad de su bancada en la Plaza de Mayo. El senador catamarqueño Guillermo Andrada, cercano al gobernador Oscar Jalil, lideró la caravana y subió posteos a redes sociales. El mandatario que suele ayudar al Gobierno en los recintos participó el martes de un Zoom peronista por CFK.

6e852347-5f4e-44ac-acdf-bce3f6eaa702.jfif Reunión de gobernadores en el PJ.

La Justicia, en la mira

La discusión sobre el futuro de la Justicia estará en escena una y otra vez, con CFK como denominador común. El miércoles, se realizará en el Senado el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales para tratar los proyectos sobre ampliación de la Corte Suprema.

Como explicó Letra P, antes de recluirse en prisión domiciliaria, la expresidenta le ordenó a Mayans apoyar la iniciativa que estipula una Corte de siete miembros. El formoseño negocia con Juan Carlos Romero, aliado libertario en la cámara alta. En la Casa Rosada sólo piden esperar a noviembre, después de las elecciones.

Los partidos provinciales acompañan una ampliación del máximo tribunal, mientras que la UCR y el PRO no participan de la discusión, porque sus votos ni siquiera sirven para bloquear los dos tercios, o sea, se podrían votar integrantes de la Corte sin consultarlos. Todo un síntoma de época.

Los legisladores de todos los colores que deambulan por Comodoro Py trajeron advertencias. La principal, es que habría una embestida judicial contra Macri, en causas como Correo Argentino. El encargado de ejecutarla sería el juez Ariel Lijo, cuyo pliego para la Corte fue rechazado en el Senado, con el voto en contra del PRO.

Ariel Lijo con José Mayans Ariel Lijo con José Mayans, durante la audiencia por su candidatura a la Corte Suprema.

El socio de Lijo en el máximo tribunal es Ricardo Lorenzetti, uno de los impulsores de la detención de CFK. Se haba de un "blanqueo" de la Corte para fortalecerse, que consistiría en barrer el sistema político con fallos contra todos los dirigentes. Son sólo rumores, que asustan. "Mauricio ya lo sabe y le encargó a (su exministro Germán) Garavano que lo asesore", confesó ante Letra P un legislador del PRO.

UP, además, hará equilibrio para no quedar pegado a enemigos comunes con Milei. Fue muy sugestiva la escasa representación del peronismo en la reunión con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, quien citó a la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia para responder a las denuncias de espionaje ilegal. Los hilos K con Santiago Caputo volvieron a traslucirse.

$LIBRA, la parada más difícil

La piedra en el zapato de Milei seguirá siendo la criptomoneda que lo envolvió en un escándalo que avanza a paso lento en la Justicia, pero que puede acelerarse en las próximas semanas. En el Congreso, el tema seguirá todo el año: el miércoles se realizará la comisión investigadora, con la presencia de los especialistas citados, como los expertos en cripto Fernando Molina y Santiago Siri; y la periodista Irina Hauser. Este trío fue convocado por Encuentro Federal y garantizó su presencia.

Tampoco faltarán los querellantes Martín Romero y Maximiliano Firtman, muy activos en las redes contra Milei. Los funcionarios invitados, como Karina Milei, dejarán sus sillas vacías, pero en la sesión del 2 de julio una mayoría opositora podría apurar una nueva resolución que cambie las reglas de juego de la comisión y los obligue a estar. Alcanza con equiparar las condiciones de la investigación a las que tiene la comisión de juicio político.

Esta última, además, podría constituirse en la sesión, con la ratificación de la libertaria díscola Marcela Pagano como presidenta. Es una movida de la oposición que el oficialismo quiere evitar y por eso algunos de sus referentes tienen un plan: armar otro bloque LLA sin la experiodista para, de esa manera, justificar su desplazamiento de la comisión. No es lo que se acostumbra cuando un diputado cambiar de color, pero podría ser el primer precedente.

Esta maniobra sólo la frena la necesidad que tiene LLA de no perder otro voto ante un eventual tratamiento de los vetos presidenciales. De todos modos, en la última sesión Pagano no siempre estuvo con su bloque. Tal vez pronto ya no le pidan nada.