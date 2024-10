No hay plata: el PJ nacional pidió 6.000 urnas para su interna y Javier Milei le dará la mitad

No sólo es un regateo bajo la máxima libertaria de "no hay plata". En la Casa Rosada argumentan que son las únicas urnas disponibles que tienen y que no hay tiempo para armar una licitación para comprar más si, efectivamente, hay duelo electoral entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, que ya reservaron nombre de lista, color y número. "Primero la Patria" versus "Federalismo y Justicia", respectivamente.