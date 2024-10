Interna del PJ: Ricardo Quintela no se baja y suena Alberto Rodríguez Saá como vice

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1847392612950425997&partner=&hide_thread=false Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 18, 2024

Lo cierto es que Quintela no estaba dispuesto a bajarse de la candidatura y se lo hizo saber a Cristina el jueves por la noche con una aparición en A24. A los dirigentes con los que habló en las últimas horas les repitió la misma razón: “Nadie quería el partido. Me hicieron salir a caminar, recorrí todo el país ¿y me quieren bajar con un tuit? No me bajo”. El miércoles se lo dijo en privado a Juan Manuel Olmos, que fue enviado por Cristina para negociar la unidad.

Después de esa ratificación de la voluntad de competir en la interna, la reunión perdía todo sentido. Por eso, este viernes la expresidenta se encargó de filtrar los nombres de los cinco dirigentes que la acompañarán como candidatos a vice: José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKirchner2027/status/1847418681472544860&partner=&hide_thread=false Ricardo Pignanelli: "A Kicillof le faltó decir algo".

Tras la reunión en SMATA.https://t.co/yAKwX4IHZ1 — Cristina Presidenta del PJ (@CFKirchner2027) October 18, 2024

En paralelo, el riojano zurce su propio armado. Este viernes, recibió en la casa de La Rioja al exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que iría como vice segundo en su lista. Para la primera vicepresidencia, reservada para una mujer, se evalúa el nombre de la chaqueña Magda Ayala, intendenta de Barranqueras.

Quintela busca otros nombres en las provincias para su armado federal. Habla con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el cacique misionero Carlos Rovira, para completar su lista.

El dilema de Axel Kicillof

Apurado por el kirchnerismo para que le declare su lealtad a Cristina, el jueves Kicillof evitó pronunciarse sobre la interna del PJ durante el acto que encabezó en Berisso. La expresidenta la respondió este viernes con su frase sobre Judas y Pilato y apuntó contra “sus ministros”, a los que acusó de juntar avales para el riojano.

La acusación como principal destinatario al ministro para el Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, con quien el cristinismo tiene especial encono. En la provincia de Buenos Aires admiten que exsecretario general de La Cámpora trabajó para juntar avales para Quintela, pero antes de que CFK anunciara su candidatura.

“Es mentira”, responden cerca de la expresidenta. Lo cierto es que Kicillof le dio un respaldo particular a Larroque el jueves, cuando lo mencionó durante el acto por el Día de la Lealtad. Sin embargo, el gobernador podría bajarse de la aventura electoral de Quintela que, cuando anunció su candidatura, también aclaró en diferentes ámbitos que no competiría contra Cristina. En el entorno del riojano confían en que Kicillof se mantendrá “neutral”, a pesar de las presiones. En la provincia de Buenos Aires ya dejaron trascender que, de haber internas, apoyará a la expresidenta.

Sin Kicillof como socio, Quintela necesita un peso pesado que lo ayude a despegar su campaña en territorio bonaerense, donde Cristina tiene mayor fortaleza electoral. Los memoriosos del peronismo recuerdan que Carlos Menem logró ganarle la interna a Antonio Cafiero en 1988 por su acuerdo con Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. El gobernador riojano busca un referente del conurbano para emular aquella alianza. Apuntó a Juan José Mussi, pero por ahora la posibilidad quedó descartada. En el peronismo entienden que ningún intendente se moverá sin el aval explícito de Kicillof.

La interna no se posterga

En las últimas horas circuló la versión que indicaba que el peronismo podía hacer un intento por postergar la elección prevista para el 17 de noviembre, hasta tanto se pudiera llegar a un acuerdo. Pero la posibilidad se desinfló al calor de las declaraciones. “A las urnas”, cerraron la discusión en el Instituto Patria. En la casa de La Rioja lo celebraron.