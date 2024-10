Es con todos, jefa: hacen fila para pedirle a CFK que la unidad del PJ incluya a Axel Kicillof

HECHOS, NO INTERPRETACIONES

Mientras los dos sectores juntan avales y exhiben apoyos de los diferentes distritos del país, algunos interlocutores intentan acercar posiciones para evitar la interna. Este martes, CFK recibió en el Instituto Patria al expresidente del PJ José Luis Gioja , que estaba en contacto con Quintela. Más tarde fue el turno de la senadora y ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci , que también tiene una estrecha relación con el riojano.

Como contó este portal, Quintela se reunió hace tres semanas con Máximo Kirchner para hablar sobre su candidatura como presidente del partido, pero no consiguió el visto bueno del cristinismo. El riojano le transmitió preocupación a su entorno sobre el encono que percibió contra Kicillof y su candidatura presidencial.

El Instituto Patria barajó otros nombres para la presidencia del partido. Habilitó a Wado de Pedro, que se presentó como postulante ante diferentes interlocutores, y sondeó a Corpacci. La catamarqueña no quiso para no quedar presa de la misma interna. Ninguna alternativa prendió en el peronismo, y Cristina tuvo que salir a jugar personalmente.

Axel Kicillof Lula da SIlva (2).jpg

El jueves, De Pedro lanzó en redes un operativo clamor por la ex presidenta. La candidatura de Cristina consiguió adhesiones, pero también dejó al descubierto que no genera un consenso absoluto. Ni Kicillof ni ningún otro gobernador se plegaron a la aclamación. Cristina reforzó este lunes con la publicación de un documento en el que aseguró que está “dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad”. Quintela no se bajó.

Para el peronismo no enrolado en el Instituto Patria fue un triunfo. “Tuvieron que jugar a la reina. Antes Cristina mandaba, ahora tiene que hablar y consensuar con todos”, apuntaron en el otro campamento, donde esperan que la expresidenta se avenga a ampliar la mesa de decisiones y “se saque la camiseta de La Cámpora” para negociar.

Ahora reclaman un acuerdo amplio, que podría traducirse en una fórmula Cristina-Quintela, con participación de todos los sectores del peronismo en el Consejo Nacional -que reparte 75 cargos titulares y 38 suplentes- y sillas para Kicillof y el resto de los gobernadores en la mesa de decisiones sobre el futuro del peronismo. El posible acuerdo sería una antesala de lo que esperan para el armado de las listas legislativas, en 2025. “Se terminó el dedo de Cristina, ahora van a tener que compartir la lapicera”, dicen.

Mensajes de unidad a CFK

En privado, Cristina escuchó cuestionamientos a la estrategia frente a Kicillof de boca de dirigentes de larga trayectoria a los que respeta, como Jorge Capitanich. La CGT también planteó el mismo tema. La incomodidad por la interna fue parte de la conversación que tuvo este lunes el camionero Pablo Moyano con la expresidenta y también el mensaje que transmitió Héctor Daer a uno de sus hombres de mayor confianza. Cristina intentó bajar el dramatismo y transmitió que está en contacto con el gobernador.

Capitanich.jpg

“Nosotros vemos que Axel es la única posibilidad de construir un candidato hoy”, dicen en la plana mayor de la CGT. Lo mismo opina Moyano, que puso a los camioneros a trabajar en el territorio para el gobernador.

Quintela va por el mismo camino. Hace meses que el riojano recorre el país para armar una propuesta federal para el PJ. Con Kicillof habló de un acuerdo de apoyo mutuo: el riojano al PJ y el gobernador bonaerense para la candidatura presidencial de 2027. Con voluntad de liderar, el riojano se posicionó como referente para el peronismo “sin techo” del interior, que quiere un lugar en el PJ, pero sin la tutela de Kirchner. Se erigió como quien se animó a plantarse frente a Cristina y su nombre tomó volumen nacional.

Kicillof, por ahora, guarda silencio. En su entorno relativizan la cuestión partidaria y dicen que “ningún bonaerense está preocupado” por el PJ. Aseguran que están abocados a la gestión, pero la indefinición pública del gobernador es toda una señal de rebeldía. “Ahora están todos esperando a ver qué dice Axel. Es una construcción de liderazgo también”, dice un dirigente que lo visitó en las últimas horas en La Plata.

En la discusión tratan de mediar el gobernador de Formosa y patriarca del PJ, Gildo Insfrán, De Pedro, el armador y exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el titular de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Nicolás Trotta, entre otros.

La fecha de Axel Kicillof

Como contó Letra P, Kicillof prepara un gran acto en Berisso, el kilómetro 0 del peronismo para el 17 de octubre. Esa, también, podría ser la fecha buscada por los distintos sectores del partido para presentar una fórmula de unidad, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto. “Sería bueno ponerle el broche al ordenamiento del partido y estar listos para hacerle frente a la situación de crisis que tiene el país”, dicen en el campamento riojano. Las conversaciones siguen.