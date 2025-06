Las mujeres de la UCR marcaron la cancha: piquete a los patriarcas boinablanca y puerta cerrada a LLA

"No hay identidad radical posible en alianzas con quienes representan lo contrario a nuestros valores. La ultraderecha libertaria, negadora de derechos, agravia nuestra historia", aseveró el documento final, que también se le plantó a los patriarcas del partido para exigir espacio en las mesas de negociaciones.

La UCR se hizo visible

El Encuentro tuvo importante visibilidad en la ciudad y la provincia. La jornada inicial se hizo en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Además de las referencias femeninas de todo el país, aportaron su presencia el senador Daniel Kroneberger, el presidente de la UCR pampeana, Federico Guidugli, y el jefe del bloque legislativo radical pampeano, Poli Alolaguirre. Hubo un homenaje a su mamá, Elsa Pérez "Chicha" de Altolaguirre, exdiputada y recientemente fallecida.

También aportó presencia institucional la viceintendenta peronista Romina Montes de Oca, presidenta del Concejo Deliberante. No es ningún secreto: hay sectores de la UCR pampeana que no disimulan su buena onda con espacios del peronismo.

Los ejes de debate en los talleres y paneles fueron Discapacidad, Salud, Economía, Acceso a la Justicia, Niñez y Adolescencia, Juventud. Hubo un homenaje a Raúl Alfonsín, en el monumento emplazado en Santa Rosa, y una marcha que surcó las calles céntricas de la ciudad con banderas rojiblancas.

Un piquete a los patriarcas de la UCR

El Encuentro advirtió de manera formal en sus conclusiones: "Nos preocupa la connivencia de sectores del radicalismo con un gobierno que degrada los derechos de las mujeres. Ser cómplices de este retroceso es, además de injusto, profundamente antirradical. No hay antiderecho más explícito que negar la igualdad de género. No hay radicalismo posible sin feminismo democrático".

Las Mujeres de la UCR caracterizaron al gobierno nacional como "un proyecto que busca destruir el sistema de partidos, deslegitimar al Estado, desmantelar las instituciones que garantizan políticas y efectivización de derechos y desarticular todo mecanismo de control democrático".

ucr aula magna.jpg El Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa fue el escenario del acto inaugural del Encuentro de Mujeres. Participaron unas 900 personas.

También hubo una clara exigencia a la comandancia de la UCR para que las mujeres sean tenidas en cuenta a la hora de disputar poder. "La verdadera igualdad no se limita a garantizar una presencia femenina en las listas, sino que implica que podamos estar en las negociaciones. De otra manera no es feminismo: es patriarcado funcional disfrazado de modernidad. La Secretaría de la Mujer debe integrar la mesa de conducción del partido que además debe ser paritaria. No es una opción: es un deber ético y político. Es democracia sin hipocresía. Es igualdad sin excusas".

La puja boinablanca en La Pampa

Una de las voces más escuchadas a la hora de los planteos de Género fue la de María Luisa Storani, exvicepresidenta de la UCR. Rreivindicó la existencia del eliminado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y cuestionó las complicidades legislativas con quien "no solamente busca romper el Estado, sino que quiso pasar por alto semejante poder legislativo donde estamos representados todos".

La diputada Coli también tuvo alto perfil en el encuentro y desplegó un rol protagónico en la masiva jornada inicial. Dijo que "el país necesita más que nunca a las mujeres radicales", en un panel que compartió con su colega porteña Carla Carrizo, con la legisladora provincial rionegrina Lorena Matzen y con la presidenta de la Convención de la UCR, Ivana Coronel.

ucr completa.jpg Diputada Romina Mota, concejala Romina Paci, presidente de la UCR Federico Guidugli, viceintendenta de Santa Rosa Romina Montes de Oca (PJ), senador Daniel Kroneberger, diputada nacional Marcela Coli, durante el Encuentro de las Mujeres de la UCR.

Coli fue una de las que motorizó que el encuentro nacional se organizara en La Pampa, también porque su mandato vence el próximo 10 de diciembre. Desde hace años el sector Mujeres Radicales viene propiciando una mayor participación y representación, de modo transversal entre las distintas líneas.

La UCR aspira a llegar a las legislativas de octubre en una alianza con el PRO, pero no le sobran postulaciones. La legisladora que tiene alguna ilusión de reelección es del sector interno Azul, y también por su pertenencia al sector femenino, es una de las anotadas como opción si el "celeste" Martín Berhongaray no acepta el convite que las encuestas le sirven en bandeja cuando lo señalan como el único candidato radical que sería competitivo.

La fortaleza de Coli, docente, alineada en el bloque de Facundo Manes, es su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei: la tiene, con mucha claridad, en la vereda de la resistencia. Focalizó cuatro puntos de enfrentamiento concreto: federalismo, educación, Género y Derechos Humanos. El Encuentro bancó esa postura.

Berhongaray, en cambio, tiene de su lado los números potentes de las consultoras y también su trayectoria legislativa provincial y nacional. Respecto de la gestión libertaria ha sido más que cauto, silente.