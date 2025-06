Sergio Massa redobla la presión sobre Axel Kicillof en la recta final hacia la definición de candidaturas

El gesto político del líder del FR fue claro. En horas de máxima tensión en el peronismo, con Cristina Fernández de Kirchner ya cumpliendo condena, Massa habló del diseño del " Frente Peronista " sobre el que ya trabaja junto con Máximo Kirchner en una mesa que por ahora no tiene representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) . Y afirmó que había que construir "la unidad con generosidad" porque "no hay margen para mezquinos".

En el díalogo con la tropa legislativa nacional y bonaerense e intendentes de su espacio, el ex ministro habló directamente de las candidaturas para las dos elecciones, la bonaerense de septiembre y la nacional de octubre. En ese marco, abonó la idea de que el MDF debería sentarse como un actor más en la mesa de discusión junto con La Cámpora , los intendentes del kirchnerismo y el Frente Renovador para un acuerdo de unidad.

Massa y CFK.jpg Sergio Massa con CFK y Máximo Kirchner

El mensaje fue enviado en horas críticas. Se espera que en los próximos días -¿martes?- se active en la sede del PJ de calle Matheu la comisión para definir los frentes y las candidaturas. Pero la tensión no cede. Escribió Macarena Ramírez en Letra P: "Kirchner y Massa ya avanzaron por su cuenta. Eso no cambia los planes de Kicillof. El bonaerense cree que Kirchner y Massa conforman un bloque y negociarán como una sola cosa ya que tienen la misma estrategia. Cerca del gobernador afirman que el Movimiento Derecho al Futuro tiene otra, por lo que -subrayan- habrá que sentarse a ver si se llega, o no, a acuerdos para tener listas 'conjuntas' en la elección".