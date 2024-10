CFK estalló contra Axel Kicillof: "Los Poncio Pilato y los Judas en el peronismo no van más"

Las menciones de Cristina Fernández de Kirchner a la interna

Fiel al estilo que supo cultivar en sus años al frente de la Presidencia, CFK habló sin rodeos sobre la reorganización del peronismo sin ahorrar críticas contra su exministro de Economía. También ensayó lineamientos sobre lo que pretende para el partido que alguna vez lideró su esposo.

"El peronismo está a la defensiva. Nos tenemos que volver a articular para poder recuperar la iniciativa y convertirnos en alternativa de gobierno", remarcó, en un claro mensaje de construcción partidaria con perspectiva electoral.

En este sentido, desestimó la postulación de Quintela, que enfatizó que cree es impulsada por Kicillof, al asegurar que “nadie que tenga responsabilidad de gestión puede estar al frente del partido porque el peronismo no puede terminar siendo rehén del gobierno nacional" de Javier Milei. “Es de total sentido común. ¿Cómo podés gobernar una provincia y pretender estar en Buenos Aires al frente del PJ en este momento? Es totalmente imposible y demuestra un alto grado de irresponsabilidad", apuntó.

Fue luego de esto que la exmandataria utilizó uno de sus habituales ejemplos históricos para referirse a la realidad política actual, y al escenario de confrontación interna del peronismo. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", volvió a señalar contra Kicillof y remató: "Los Poncio Pilato en el peronismo no van más. Ni los Poncio Pilato ni los Judas".

“Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente", dijo en otro tramo de su alocución, en la que, inmediatamente después le envió un mensaje al gobernador de la principal provincia del país: "Quien tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya, porque sus ministros son los que están buscando avales para él".

El programa que plantea la expresidenta para el PJ

Respecto a la forma de construcción política, quizá atenta a la próxima contienda electoral en 2025 y, sobre todo, la presidencial del 2027, CFK pidió "construir y armar un espacio más amplio que el peronismo para articular con otros sectores". "Debemos romper el cascarón. No mirar para adentro. Hay que salir a buscar a los jóvenes", dijo.

Además, enfatizó en su idea de "armar el capítulo internacional”. “Somos un partido sin ninguna conexión ni conectividad con el mundo. Hay 25.000 internacionales y hoy no estamos en ningún lado", aseguró.

“En un mundo complejo que, además, no sabemos cómo va a ser el resultado de la elección en Estados Unidos. Si gana Kamala (Harris) van a seguir las guerras convencionales. Si gana (Donald) Trump van a empezar las comerciales. Comercial o convencional, vamos a tener un mundo en guerra", analizó.

“Y la Argentina, cuando ha tenido un gobierno que pueda visualizar los resquicios de esa geopolítica internacional, pero no para insertarse en el conflicto como hace este infeliz que nos mete en cuanto despelote hay en el mundo; para colmo siempre del lado de los malos. No para eso. Sino para, precisamente, con un interés nacional superior poder ver qué es lo que nos conviene hacer y hacerlo", concluyó.

Uno por uno, los dirigentes y sindicalistas que dijeron presente

La expresidenta estuvo escoltada por buena parte de los dirigentes que respaldan su candidatura a conducir el histórico sello. También estuvieron varios de los intendentes más representativos de la provincia de Buenos Aires, que decidieron no asistir al encuentro que encabezó el gobernador en el denominado kilómetro cero del peronismo. Gustavo Menéndez (Merlo), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariel Fernández (Moreno), Leo Moreno (en representación de Ariel Sujarchuk), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza); al igual que el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y Juan Pablo De Jesús, Avelino Zurro, Carlos Castagnetto.

En representación de los distintos gremios estuvieron Pablo Flores (AEFIP), Daniel Ricci (FEDUM - Docentes universitarios), Cholo Rubén García, Eduardo Doval y Hernán Doval (Municipales), Nacho Bruno (ATULP - CGT Regional - Trab univ La Plata), Carlos Minucci (APSEE - Energía), Carlos Ortega (SECASFPI), Norberto Di Próspero (APL), Héctor Etin Ponce (ATILRA), Juan Speroni (SAONSINRA - Obreros Navales), Andrés Lobato (Furlan, UOM), Beto Fantini y Carlos Molinari (Carne) y José “Vasco” Minaberrigaray (SETIA, textiles).

La lista de los representantes sindicales se completó con Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Víctor Santa María (SUTERH), Sonia Alesso (CTERA), Sergio Palazzo (Bancarios), Fabián Cattanzaro (Vialidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Daniel Catalano (ATE Capital), Carina Maloberti (ATE Senasa Capital), Cristian Vander (Telefónicos) y Nicolás Morrone (SUMRA - Motoqueros).