La reforma constitucional de Santa Fe entre en la recta final: lo que viene, fecha por fecha

La reforma constitucional de Santa Fe entra en su etapa final. Labor Parlamentaria fijó el cronograma de sesiones para debatir dictámenes y sólo resta este viernes tratar los temas elaborados en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. El lunes, la comisión Redactora se abocará al armado final del texto de la nueva Carta Magna, modificada luego de 63 años.

El martes y miércoles próximos serán las últimas sesiones. El viernes 12 está previsto el acto de jura de la nueva Constitución. Aunque aún no fue comunicado oficialmente, es posible que la ceremonia se realice en la explanada de la Legislatura. En ese acto final participarán los 69 convencionales, además de los máximos representantes de los tres poderes del Estado provincial.

Entre los temas que deberán resolverse este viernes está la llamada ley de Ficha Limpia. El dictamen de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías establece que el ejercicio de cargos electivos “exige idoneidad y conducta íntegra” e impide ser candidatos a quienes hayan sido condenados al menos en dos instancias judiciales por delitos contra la administración pública, vinculados con la corrupción, de orden económico y financiero, o cualquier otro que afecte el adecuado ejercicio de la función pública.

Incluye también delitos de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, contra la integridad sexual o cualquier otro grave que establezca la ley.

El tema, que fue planteado durante la campaña por el gobernador Maximiliano Pullaro y que fuera acompañado por distintos sectores de la oposición, adquirirá rango constitucional. En Santa Fe ya rige una ley aprobada en noviembre de 2022 tras un proyecto presentado por el senador provincial Felipe Michlig (UCR).

La normativa vigente impide candidaturas en el caso de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la libertad o femicidios.

Religión oficial, entre los debates que restan

La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías está encargada de trabajar sobre artículos ya existentes en temáticas que van desde la salud al trabajo y pasan por los derechos políticos o la libertad para la prensa. También se ocupa de incorporar nuevas temáticas vinculadas con lo digital, el ambiente, la ciencia, el derecho al agua o la protección del consumidor. Emitió 12 dictámenes que abarcan a 16 artículos de la Constitución.

Por la diversidad de temas que deben abordarse se espera que el debate que se iniciará este viernes se extienda varias horas, al punto que no se descarta que deba continuar el sábado.

Uno de los asuntos genera la resistencia de la Iglesia Católica, que se opone a la decisión de establecer que Santa Fe ya no tenga religión oficial, tal como lo propone uno de los dictámenes.

Las cinco diócesis santafesinas emitieron un documento para que no se modifique ese punto. Abrieron incluso un registro para que sus fieles expresen su oposición al cambio.

“Estamos a tiempo de que se pueda corregir”, planteó el obispo de Rosario, Eduardo Martín. “No podemos poner a una iglesia por encima de ninguna otra más allá de lo que represente en la historia y en la cultura de nuestro pueblo”, advirtió el convencional de Unidos y pastor evangélico, Walter Ghione.

La reelección de Maximiliano Pullaro y el fin de las re-re

Entre las cuestiones con mayor voltaje ya aprobadas por el pleno de la asamblea está la posibilidad de que quien ocupa la gobernación de Santa Fe y su vice sean reelectos. La provincia, junto a Mendoza, eran las únicas que no contaban con esa alternativa.

Sesion_3SEP25-156

Pullaro es el primer dirigente que quedará habilitado para buscar un segundo mandato. Además, se estableció que todos los cargos electivos provinciales, municipales y comunales podrán extenderse, como máximo, ocho años. Es decir que existirá una única chance de reelección.

También se definió el final de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, se avanzó con las autonomías municipales, la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones y con los mecanismos para la selección y remoción de jueces, fiscales y defensores.