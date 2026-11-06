Santa Fe: detuvieron a un empresario por montar un complot para atentar contra Pullaro

La Justicia de Santa Fe detuvo a un empresario gastronómico de Santiago del Estero en el marco de una investigación por un posible complot para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro . La causa surgió de una denuncia anónima que alertó sobre la supuesta contratación de un sicario para atacar al mandatario durante una visita a Ceres .

El sospechoso, identificado con las iniciales M.A.G., fue arrestado en Selva , una localidad cercana al límite con la bota. Los investigadores buscan determinar si el hombre participó en una reunión con otros presuntos involucrados y trasladó al supuesto ejecutor.

La investigación comenzó el 28 de octubre, un día después de que Pullaro visitara Ceres , en el departamento San Cristóbal. Después de las cinco de la mañana, el 911 recibió tres llamados en menos de diez minutos que inicialmente denunciaban puntos de venta de drogas, pero luego aportaron información sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del gobernador.

De acuerdo con el relato del denunciante, cuatro hombres identificados como P.A.P., alias Pantera, G.C., J.D. y R.I. habrían viajado desde Ceres hasta Selva para coordinar la contratación de un sicario. La información también señalaba una vivienda vinculada a otro sospechoso, identificado como A.Z., desde la cual se habría previsto ejecutar el ataque.

Pullaro cargó contra "el garantismo bobo" y envió un mensaje a la Justicia: "No tratan con nenitos de jardín, tratan con los presos peligrosos y más violentos que hay en Argentina" También pidió por la aprobación de las nuevas leyes de seguridad que envió a la Legislatura https://t.co/1AiQ7iakux pic.twitter.com/8UCUMYD5z6

La causa está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola , del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y derivó en allanamientos en ambas provincias. Los investigadores buscaron armas de fuego, municiones, cargadores, miras telescópicas, teléfonos celulares, chips y otros dispositivos electrónicos.

El empresario santiagueño y la logística del atentado

El empresario detenido es propietario de un parador gastronómico ubicado sobre la ruta nacional 34. La sospecha es que habría recibido en Selva a los cuatro hombres provenientes de Ceres y posteriormente trasladado al supuesto sicario hasta territorio santafesino.

La detención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal, a partir de un exhorto de la jueza santafesina Cecilia Raquel Álamo, de la quinta circunscripción judicial, a su par santiagueña Ana María González Ruiz, magistrada de Control y Garantías de Añatuya. El empresario ya fue trasladado a Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia provincial.

En paralelo, uno de los primeros detenidos en Ceres, conocido como Pantera, recibió prisión preventiva por tenencia ilegítima de arma de fuego, luego de que los efectivos encontraran un revólver en su vivienda. Esa imputación, por el momento, no acredita su participación en un atentado contra el mandatario.

El propio Odriozola aclaró que la existencia del complot todavía no está probada. La Fiscalía busca establecer si efectivamente hubo una planificación para atacar al gobernador o si la información aportada al 911 fue falsa. Para eso, intenta reconstruir las comunicaciones y los movimientos de los involucrados.

Las amenazas contra Maximiliano Pullaro

El episodio se suma a una serie de amenazas que Pullaro recibió desde el comienzo de su gestión, en diciembre de 2023, en medio del endurecimiento de las condiciones de detención de presos de alto perfil y la ofensiva de su gobierno contra el crimen organizado.

El antecedente más reciente ocurrió en marzo de este año, cuando el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que se investigaba otro posible atentado contra el mandatario.

La advertencia surgió después del hallazgo de un arsenal de armas de guerra enterrado en Roldán, presuntamente vinculado a organizaciones narcocriminales. Hasta el momento, no se estableció una relación entre aquel episodio y la investigación iniciada en Ceres.