La paradoja de Elisa Carrió: la denunciante original del caso Vialidad se asocia con UP en Diputados

La alianza no es nueva: hace meses que en la Cámara baja el oficialismo sufre una mayoría en contra que coordinan UP, la CC, Democracia Para Siempre (UCR crítica) y Encuentro Federal. Son quienes empujan la investigación del caso $Libra y la semana pasada, mientras la Corte daba el veredicto sobre CFK , jugaron en equipo en la primera reunión de la comisión.

Ese día hubo un intento de elegir autoridades y la UTE opositora votó a Sabrina Selva , de UP y cercana a Sergio Massa . Mónica Frade , de la Coalición Cívica, no se apartó de la estrategia y ni habló del caso Vialidad. Fue la línea que bajó Carrió, quien anunció sus intenciones de ser candidata a diputada por Buenos Aires. La chaqueña entiende que pegarle a CFK se convirtió en un mal negocio para su espacio, que sólo puede subsistir si confronta contra el Gobierno.

La ecuación no cambia con la detención de su exrival de las elecciones presidenciales. "El fallo refuerza la polarización de los extremos. Pero nosotros vamos a seguir lejos de ese juego, aunque no se cosechen multitudes", explican a Letra P fuentes de la Coalición Cívica, donde señalan que, si es necesario, mantendrán alianzas tácticas con UP en el Congreso, impensadas hace sólo un año.

La prudencia de Elisa Carrió

Conocida la sentencia de la Corte, Carrió hizo declaraciones para dejar en claro que no se prestaría a un escarnio contra CFK, aun cuando el fallo toma como referencia una denuncia suya. “La verdad, la justicia y la condena no me pueden desprender a mí de que yo no tenga compasión de lo que está pasando Cristina y su familia. Creo que un poco yo la he querido”, se animó a decir la exdiputada.