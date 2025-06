Cristian Ritondo lanza el operativo seducción: busca pintar de violeta a los intendentes del PRO

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo , puso en marcha una empresa difícil: convencer a sus intendentes de resignar el sello, el color de la boleta y los primeros lugares de las listas para que haya acuerdo con La Libertad Avanza . A pesar de las fotos de amistad que circulan en redes, los alcaldes avisan que no van a avanzar.

EL LEÓN SE COME AL GATO

La postura de los jefes comunales amarillos -sobre todo de quienes responden al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri- no se mueve. Quieren tener la lapicera por lo menos para escribir los nombres de las cabezas de las nóminas distritales y así proteger sus concejos deliberantes. Como contó Letra P, esa tesis no corre para la cúpula libertaria, que advirtió que tendrá el control total de los nombres, si es posible coordinando con el PRO, y si no, también.