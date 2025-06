CFK presa: cómo el círculo íntimo de la expresidenta gestó el acto en Plaza de Mayo

Desde sus orígenes en La Cámpora, Mendoza es reconocida por su capacidad operativa y esta semana desplegó el oficio: se mantuvo en cada detalle de la movilización, fue y vino varias veces al domicilio del barrio Constitución, desde donde informó a la prensa el fragmento del fallo que le impedía mostrarse en el balcón, algo finalmente revertido. Es una de las confidentes de CFK, pero no la única. García también mantiene un diálogo frecuente con la expresidenta y es una de sus voceras preferidas.

Mayans fue el encargado de llamar a gobernadores, legisladores y a más de 150 intendentes de todo el país para garantizar sus presencias en Plaza de Mayo. El senador también se contactó con mandatarios peronistas que no están cerca de CFK, pero que tal vez podrían sumarse a alguna manifestación.

El formoseño celebró la convocatoria y sólo registró un revés: la ausencia de la CGT, que a último momento decidió no movilizar a plaza de mayo. Negoció la presencia con el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, quien se comprometió a enviar a una comitiva, aunque a último momento desistió.

IMG-20250610-WA0067 (1).jpg José Mayans y Cristina Fernández de Kirchner.

En el cristinismo adjudican el faltazo del sindicalismo a los vínculos de Daer con el ministro de Salud, Mario Lugones, encargado de facilitar los expedientes a las obras sociales. "Los gremios sobreactúan una relación política con Guillermo Francos, pero el verdadero interlocutor es Lugones. En la práctica, este gobierno es menemista", sostuvo ante Letra P un exdiputado cercano al mundo gremial.

Desde Constitución, CFK pidió no dejar pasar el ninguneo sindical y Mayans está dispuesto a armar fuertes trifulcas en la CGT. El encargado de dar la pelea en el edificio de Azopardo será el diputado Mario Manrique, de Smata, conocido por capacidad de intimidar en el cara a cara.

En la sede del PJ hubo festejos por la presencia en el Zoom del martes del gobernador Oscar Jalil, de Catamarca, socio del Gobierno en las votaciones del Congreso. Fue parte de la comitiva del bloque UP del Senado que fue a Plaza de Mayo, junto a su referente en la cámara alta, Guillermo Andrada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/negrojoao/status/1935506536794927556&partner=&hide_thread=false "VAMOS A VOLVER" pic.twitter.com/W5vT5zfCug — Guillermo E Andrada (@negrojoao) June 19, 2025

El gobernador Ricardo Quintela (La Rioja), quien intentó enfrentar a CFK por la conducción del partido, fue otra de las incorporaciones al ecosistema del PJ con la exmandataria presa.

El bloque de Diputados de UP también envió su comitiva, liderada por el jefe, Germán Martínez. Marcharon en hilera, tomados del brazo. El santafesino no tuvo problemas en llevar a figuras que suelen animar las discusiones internas, como Guillermo Snopek.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/1935463963979895150&partner=&hide_thread=false ARGENTINA CON CRISTINA.

Una multitud en Plaza de Mayo, en una convocatoria que ingresa en el calendario mayor de la historia del peronismo.



Apoyamos a @CFKArgentina condenamos ese fallo escandaloso, pedimos su libertad y el fin de la proscripción.



VAMOS A VOLVER. A seguir… pic.twitter.com/W9rZ6GAWFx — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 18, 2025

Los discursos que no fueron

Hasta minutos antes de la hora de convocatoria, no se resolvió quién debía hablar y CFK no tuvo otra opción que improvisar un mensaje de audio para que sea transmitido desde un escenario que nadie ocupó. La puesta en escena comenzó a debatirse en la noche del martes, cuando se supo que la prisión domiciliaria estaba decidida y que no era necesario marchar a Comodoro Py.

Mendoza, en ese momento, estaba en la casa de CFK para decidir un itinerario que nunca llegó a definirse. El miércoles por la mañana, en el Congreso, la tropa legislativa no sabía bien cómo se iba a desarrollar la jornada. Una idea que circuló es que hablaran Máximo Kirchner, Mayans y algunos gobernadores.

Quintela recibió la invitación y dudó: le parecía un marco demasiado grande. La mayoría de la dirigencia marchó sin una certeza de a quién escucharían y se sorprendieron con el audio de CFK, una modalidad de comunicación que podría volver a repetirse en nuevos eventos, que desde este jueves comenzaron a evaluarse.

tobillera.jfif Las tobilleras de flores que portaron mujeres autoconvocadas frente al departamento de CFK.

Fernández Sagasti siguió de cerca la organización del evento de mujeres con "Tobilleras de flores", que se realizó este jueves frente a su prisión domiciliaria. La consigna fue CFK libre, similar a la que usó la militancia de Luiz Inácio Lula da Silva durante su cautiverio en prisión, que duró 580 días. La expresidenta, desde esta semana, cumple una condena de seis años.