La Pampa: la caída de Aníbal Schmidt detonó la pelea por la conducción de la CGT de Santa Rosa

El apartado Aníbal Schmidt, de la CGT de La Pampa, junto a Héctor Daer y la conducción nacional del gremio Gráfico.

El desplazamiento definitivo del jefe de la CGT Regional de Santa Rosa , capital de La Pampa , disparó una disputa por la sucesión, que no tiene tiempos ni plazos, pero sí nombres en carrera. Es también una pelea gremial entre sectores del peronismo .

El que cayó en desgracia fue Aníbal Schmidt , que era secretario general de la central sindical en representación de su Sindicato de Gráficos , donde también quedó marginado a partir de denuncias por supuesta malversación de fondos en el manejo de la obra social del gremio.

La movida que derivó en ese corrimiento fue en realidad una batalla de nivel nacional, que se gestó en la Federación. Schmidt pisaba fuerte porque tenía el manejo de la región Patagonia , una caja suculenta y un sitio de importante poder político.

Ahora se abre la disputa por la sucesión. Hay al menos tres nombres que suenan como posibles relevos. A grandes rasgos, la mayoría de la dirigencia reconoce la necesidad de evitar peleas y enfrentamientos, para encontrar un nombre que logre expresar una síntesis.

Lucas Corral , del gremio de trabajadores de Farmacia , es uno de los que asoma como probable nombre del consenso. Es secretario adjunto a la renovada conducción de las 62 Organizaciones Peronistas , que comanda Rodrigo Genoni , cara visible del Centro de Empleados de Comercio y declarado rival de La Cámpora .

Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, pisa fuerte en el sindicalismo peronista pampeano.

Vuelve al ruedo también la propuesta de que retome el cargo de secretario general Luis Francisco Faggiani, referencia de trabajadores de la exAFIP. Pero cerca del propio Faggiani interpretan que ya pasó su tiempo al frente de la central y aseguran que prefieren a otra persona.

Los dos nombres suenan en un bloque que parece mayoritario y que cultiva la necesidad de unidad sin ruidos. Se cruzan varias referencias de la denominada Corriente Sindical Pampeana, un espacio que se conformó haciendo puentes con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, aunque no estrictamente subordinada a sus posicionamientos.

Los caciques del sindicalismo de La Pampa

Los cambios que se gestaron hace algunos meses en las 62 Organizaciones emergieron como una alternativa al poder que tiene Jorge Lezcano, secretario general de UPCN y del sector Identidad Peronista, en alianza con el diputado provincial César Montes de Oca, secretario general de Telecomunicaciones.

Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

Aunque esos dos dirigentes se quedaron sin parte de la estructura siguen con una porción de poder y pretenden hacerlo valer aún cuando ya no goza de un poder hegemónico. Ya nadie les va a pedir permiso, pero dejarlos fuera del armado puede tener costos.

Como contó Letra P, Lezcano confirmó con creces su liderazgo en UPCN y es posible que trabaje por una candidatura política para el año que viene.

Durante largo tiempo, Schmidt jugaba para ese sector dentro de las fuerzas sindicales. Después coqueteó con Di Nápoli e incluso integró la lista que el año pasado quiso ir por la presidencia del PJ. El dirigente siempre pretendió hacerse de un perfil propio y no fue muy dado a reconocer liderazgos. Eso también lo dejó solo en esta instancia.

Un tercer nombre, también desde el peronismo

Uno que quiere terciar en la disputa por la conducción de la CGT Regional, desde otro sector del peronismo, es José María Boccalatte, secretario general del Sindicato de Pones de Taxis (Sipetax).

José María Bocalatte, del sindicato de Pones de Taxis de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

Boccalatte se hizo más visible a partir de los planteos contra la gestión del intendente Di Nápoli. El desembarco de servicios de transporte a través de plataformas como Uber le dio más eco al enfrentamiento. El gremialista también tiene vínculos con la dirigencia nacional de su sector.

En ese escenario juega también la mirada de la CGT nacional, que evalúa la decisión de renovación de autoridades en ese nivel. Aunque hay un plazo que marca noviembre como el mes para una necesaria reorganización, los tiempos de ese trámite tampoco están tan claros.

Sergio Ziliotto toma distancia

En la práctica, Schmidt estaba apartado del ejercicio del cargo en la CGT desde el mes de febrero, cuando empezaron las denuncias y cuestionamientos. Desde lo formal, la conducción quedó en manos de Blanca Fuentes, del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), a su vez reemplazante de Marcela Urban.

El fin de semana quedó definitivamente sellada la suerte de Schmidt en la disputa interna. Dio la pelea en su sindicato, pero quedó derrotado.

Aunque se desactivaron las decisiones que lo dejaban peor parado, como una destitución y una auditoría, Schmidt fue licenciado y se quedó sin el manejo de esos espacios de poder y de la caja. La propia comisión directiva del gremio gráfico se le había puesto en contra y designó en su lugar a Felipe Irusta.

Ni bien esa batalla se saldó con la derrota de Schmidt, también se quedó sin el cargo público que tenía porque el gobierno de Sergio Ziliotto lo sacó del Ente Provincial del Río Colorado, donde ejercía como vocal desde el 30 de diciembre de 2019. Formalmente, se le aceptó la renuncia.

Durante meses, Schmidt intentó resistir como capo del Sindicato Gráfico Patagónico y de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines (Fatida), que lo expulsó de por vida. La historia de su caída comenzó con la detección de irregularidades en la administración de la obra social Ospida. Tuvo episodios novelescos que incluyeron acusaciones cruzadas, asambleas paralelas y hasta el cambio de la cerradura de la sede gremial para que no pudieran ingresar los dirigentes rivales.

A Schmidt se lo acusa de egresos sin respaldo documental, transferencias cuestionadas y un fuerte endeudamiento. Eso derivó en la suspensión de los servicios de la obra social a 7.000 personas afiliadas. Los propios trabajadores del gremio quedaron tres meses sin cobrar.