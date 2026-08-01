Javier Milei, en busca del prime político perdido

Con la recuperación de la agenda, tras tres meses de paralización por el escándalo de Manuel Adorni , y la ventaja de tener a una oposición encerrada en sus encrucijadas internas, la Casa Rosada sueña con devolverle a Javier Milei el prime político que mostró durante la sanción de la ley Bases ., que sentó la piedra fundacional de su red de alianzas para exhibir gobernabilidad. El nuevo punto de partida, con destino a 2027, será la reforma del Banco Central , la nueva obsesión del Presidente, con la que medirán el estado de su mapa de acuerdos y el termómetro electoral.

No por nada el jefe de Estado montó este jueves por cadena nacional una cuidada escena de 14 minutos. Rodeado de las principales figuras de su gabinete y asesorado en la previa por Santiago Caputo , Milei intentó volver a su viejo perfil disruptivo, con el que no ahorró críticas contra Cristina Fernández de Kirchner , ni tampoco acusaciones de estafas y robos por 10.000 millones de dólares. Eso sí, ya no habla de "casta" sino de "alta política".

Si bien el primer mandatario vendió la iniciativa como una herramienta clave para evitar saltos en la inflación, que suele atribuirle al denominado "riesgo kuka", el oficialismo reconoce también que es un proyecto decisivo para medir tanto la política de alianzas en el Congreso, sobre todo con el PRO y los gobernadores dialoguistas, como para anticipar los votos que podrían tener con el otro gran desvelo del Gobierno : la eliminación de las PASO .

Patricia Bullrich reconoció esta lectura en una entrevista con Ignacio Orteli , en Radio Rivadavia. La jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que con el proyecto del Ejecutivo "se discuten muchos conceptos y son todos importantes". "Va dividirse bien claro quiénes son los que, sin ser parte del Gobierno , acompañan conceptos que ordenan el país, que ordenan la economía, que generan una distribución de fondos del sector público al sector privado, que permiten que realmente el país tenga superávit y eso lo ayuda a estar cada vez con más posibilidades de producir”, expresó la senadora.

Por eso, en Balcarce 50 aseguran que buena parte de los esfuerzos políticos y los contactos con la oposición estarán puestos al servicio de esta nueva reforma. No se descarta, incluso, que sea parte de las conversaciones informales que tendrá el jefe de Gabinete, Diego Santilli , con los caciques provinciales la próxima semana. El ministro coordinador, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem , completa la tríada de operadores que tiene Karina Milei para esta nueva etapa de la gestión.

La primera fotografía de los representantes libertarios con gobernadores se dará este mismo lunes. La secretaria general de la Presidencia convocó a una cumbre en Chaco para coordinar operativos de emergencia y logística ante posibles inundaciones en la Cuenca del Plata, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional anticipara una temporada de altas lluvias.

Estarán en el encuentro el gobernador anfitrión Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdéz, dos casi seguro aliados del Gobierno de cara al 2027. De hecho, para que no queden dudas sobre la búsqueda de fortalecer las alianzas territoriales con esta actividad, Menem también viajará a la cumbre. La instantánea, sin embargo, estará incompleta ya que los gobernadores de las otras dos provincias que se verán afectadas por el fenómeno climático El Niño, Formosa y Misiones, no estarán presentes: Gildo Insfrán, uno de los justicialistas más opositores a las ideas libertarias, no quiere mostrarse con los funcionarios, mientras que Hugo Passalacqua se excusó por cuestiones de agenda.

La gestualidad con los gobernadores aliados

Las actividades en Chaco no serán las únicas de la próxima semana en el plan oficialista de testear alianzas. Santilli y el ministro de Economía están organizando un encuentro con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Santiago del Estero, Elías Suárez. Ambos mandatarios son gravitantes para los objetivos legislativos del Presidente. La actividad será para dar precisiones de la construcción del Acueducto Albigasta, que beneficiará a ambas jurisdicciones.

La posición de Jalil y Suárez es relevante para la cúpula libertaria. El año pasado, el catamarqueño rompió el bloque de Fuerza Patria con el auspicio de la Casa Rosada y le sacó tres legisladores al kirchnerismo, con la idea de tener mayor libertad a la hora de negociar con el Gobierno. Suárez, un delfín del senador Gerardo Zamora, líder del Frente Cívico, si bien no está alineado al oficialismo de la misma forma, es observado por la cúpula libertaria con ambición: maneja siete bancas en Diputados, que son parte del bloque del peronismo, y dos en el Senado, dentro de un bloque provincial propio.

Así como Santilli y Lule tienen la exclusividad a la hora de charlar con las provincias, Martín Menem y Bullrich lo tienen con los diputados y senadores, respectivamente. De todos modos hay una excepción, que se explica por lo que en el oficialismo llaman los "cinco negociadores estables": Ignacio Devitt, el exoperador de la tabacalera Massalin Particulares que ingresó a la administración mileísta y rápidamente fue ascendido a vicejefe de Gabinete, para servir de enlace entre el despacho de Karina y los pasillos del Congreso.

Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem.

La ley Bases como espejo de la reforma del Banco Central

Todas estas gestualidades entre el oficialismo y la oposición dialoguista servirán para traducir los respaldos para el proyecto con el que Milei pretende blindar el superávit fiscal y la baja de la inflación.

Si bien el año pasado el Ejecutivo ya había amagado con aplicar sanciones contra los funcionarios que emitan dinero sin respaldo, algo para lo que no consiguieron apoyo legislativo, en esta oportunidad hay más entusiasmo en la Casa Rosada por lograr una sanción del proyecto. En parte por la propia exigencia del Presidente, que muestra una gran obsesión sobre el tema en sus charlas privadas, pero también porque el eventual éxito o fracaso en el Congreso marcará el pulso libertario de cara al 2027.

Después de la sanción de la Ley Bases el 28 de junio del 2024, tras varios idas y vueltas y no menos negociaciones, un Milei con una narrativa anticasta todavía intacta logró algo que para ese momento parecía impensado: reunió el 9 de Julio siguiente en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán a 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Ahora, con la eventual aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el jefe de Estado intentará refundar ese conglomerado político pensando en su conseguir su reelección, su principal desvelo hoy.