Autos chinos, sí; camiones, no: Toto Caputo y Sturzenegger rechazaron bajar impuestos para renovar la flota

Federico Sturzenegger no baja impuestos para sacar de circulación a los camiones de más de 30 años de antigüedad.

Federico Sturzenegger no baja impuestos para sacar de circulación a los camiones de más de 30 años de antigüedad.

Los ministros Federico Sturzenegger y Toto Caputo rechazaron la propuesta de una cámara empresaria pyme del transporte de implementar un plan para renovar la flota de camiones de más de 30 años mediante la exención del 25% de los impuestos nacionales sobre la compra de unidades 0 km.

"El plan canje implica un gasto para el Estado. Es imposible ponerlo en práctica: el equilibrio fiscal no se toca", fue la respuesta que, según los empresarios, transmitieron funcionarios del Ministerio de Desregulación a la comitiva de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas ( Fadeeac ).

El envejecimiento de la flota se volvió un problema cada vez más acuciante en un país en el que cerca del 90% de las mercaderías se transporta por carretera , un sistema clave para garantizar el abastecimiento de bienes e insumos en toda la economía.

El parque de transporte de carga pesada, integrado por unas 683.000 unidades, tiene una antigüedad promedio de 22 años, una de las más elevadas de la región. En Brasil, por ejemplo, la edad media de los camiones ronda los 11 años.

A ese escenario se suma el deterioro de la infraestructura vial. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), más del 60% de la red vial nacional —unos 25.000 kilómetros— se encuentra en estado regular o malo.

El 42% de las rutas pampeanas que van hacia Vaca Muerta están al borde del colapso.

El combo de datos negativos se completa con la inversión cero para el mantenimiento de rutas nacionales y, que en el primer trimestre de 2026 el Estado nacional recaudó $1,4 billones del impuesto a los Combustibles, y solo destino $70.000 millones fueron a obras viales.

El desgaste de las rutas al yacimiento neuquino Vaca Muerta es un cuello de botella para el sector más dinámico del modelo económico que impulsa la administración libertaria.

El plan que rechazó Sturzenegger plantea que el transportista que entrega un camión para chatarra obtenga un “certificado” con valor fiscal, con el que podría acceder a una reducción impositiva de hasta el 25%.

Toto Caputo elige a quién le baja los impuestos

“En el ministerio de Sturzenegger nos dijeron que no es de interés del Estado, malinterpretaron que queríamos un reintegro”, afirmó el presidente de Fadeeac, Cristian Sanz. El dirigente gremial empresario agregó que “actualmente se importan autos híbridos y eléctricos de Asia, a los que les bajaron los impuestos nacionales”.

Sanz aludió a que el gobierno dejó de cobrar u$s 1400 millones en cinco años, para subsidiar la importación de 250.000 autos híbridos y eléctricos con un costo menor a u$s 16.000 al salir de China, a los que les eliminó la alícuota del 35% correspondiente al arancel que pagan los productos importados provenientes de países extra Mercosur.

El empresario detalló que “este gobierno bajó los impuestos a los autos de lujo y liberó los aranceles de importación para los colectivos propulsados a GNC”.

Justamente, la empresa de transporte de pasajeros Nueva Metropol, de los hermanos Eduardo Zbikoski y Javier Zbikoski, trajo 150 vehículos a GNC de la empresa china King Long bajo la figura de “importación de un modelo experimental”, lo que les permitió eludir el pago del arancel.

La autorización de la importación se aprobó en la Secretaría de Industria, a cargo de Pablo Lavigne. Fuentes del Grupo Metropol aseguraron a Letra P que “la empresa ya pagó los aranceles correspondientes a esas unidades provenientes de China”.

Un Ford modelo 1956 y la competitividad del país

Fadeeac, que representa a unos 9000 empresarios transportistas pymes del país, se propone sacar de circulación a los camiones de más de 30 años. Sanz aseguró que es necesaria la renovación de la flota y explicó que “en la ruta se puede ver un Ford 900, modelo 1956 totalmente cargado”.

Federico Sturzenegger no baja impuestos para sacar de circulación a los camiones de más de 30 años de antigüedad.

Los camiones antiguos registran tasas de siniestralidad vial más elevadas debido a la falta de tecnologías modernas de seguridad activa, como frenos ABS, control de estabilidad, etc. Se trata de mejorar la competitividad logística a partir de sacar de las rutas camiones obsoletos que gastan mucho combustible, tienen más impacto ambiental y son una amenaza para la seguridad vial.

“Ustedes tienen que traer una solución que haga bajar el precio de todos los camiones, pidan la importación directa de un determinado tipo de camión y vemos”, fue la respuesta que le dieron a los transportistas en las tres instancias del Estado en las que presentaron el proyecto: la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Industria y el Ministerio de Desregulación.

Los camiones grandes son solo brasileños

El plan canje o de renovación tiene el respaldo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que integran las fábricas de camiones como IVECO —que tiene su planta en Córdoba— y Mercedes-Benz, que acaba de inaugurar su Centro Industrial en Zárate, un proyecto que implicó una inversión de u$s 110 millones para la producción de los camiones Atego y Accelo.

Volkswagen ensambla camiones en Córdoba y Scania, en Tucumán, produce cajas de cambio y diferenciales para camiones y buses, que exporta a Brasil, Europa y Estados Unidos.

Según detalló un analista del sector, las tres empresas fabrican camiones medianos. Los modelos de mayor potencia y tamaño se importan de las grandes fábricas instaladas en Brasil; allí están Scania, Volvo, Volkswagen y Mercedes-Benz.

Federico Sturzenegger no baja impuestos para sacar de circulación a los camiones de más de 30 años de antigüedad. Captura de redes

Consultadas por Letra P, fuentes de ADEFA aseguraron: “Desde el gobierno nos dijeron que por un tema fiscal no hay posibilidades de un plan de renovación con descuentos impositivos, y el financiamiento para la compra de un camión nuevo o usado está muy caro, es inviable”. Según datos de la Cámara de Concesionarios (ACARA). La venta de camiones pesados en 2026 cayó casi un 4% respecto de 2025.

Desde la cámara que reúne a las automotrices globales instaladas en el país explicaron que “las empresas no pueden hacer aportes que muevan un plan de renovación”.

“Consultamos al gobierno si estaban para apoyar el plan y nos respondieron que no, por tema fiscal”, explicaron a Letra P referentes de ADEFA y agregaron: “Sin ayuda del Estado, sin una línea de financiamiento accesible no hay aporte posible de una terminal automotriz que mueva un plan de renovación”.

El transporte y la logística generan el 4% del empleo total a nivel nacional: más de 250.000 puestos de trabajo directos.