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Vaca Muerta: denuncian que hay más personas intoxicadas por la desregulación del gas de Javier Milei

Expertos habían alertado sobre riesgos y ahora hay una causa penal contra el ex Enargas. El Gobierno atribuye los accidentes al mal estado de las instalaciones.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
Vaca Muerta, bajo la lupa: vinculan la desregulación del gas con más intoxicaciones

Vaca Muerta, bajo la lupa: vinculan la desregulación del gas con más intoxicaciones

Detrás de los récords de producción y exportación que exhibe Vaca Muerta, asoma una controversia por la modificación regulatoria que el gobierno de Javier Milei aprobó en 2024 para permitir la inyección de gas no convencional a las redes residenciales sin el tratamiento previo que exigían las normas vigentes hasta entonces.

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Mauricio Cantando

Según una denuncia que investiga el juzgado federal de Julián Ercolini, la flexibilización de los estándares de calidad del gas natural dispuesta por la intervención del entonces Enargas podría explicar parte del incremento de las intoxicaciones por monóxido de carbono registradas durante el último año.

Los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud muestran que durante el primer semestre del año se registraron 781 intoxicaciones por monóxido de carbono, un 7,4% más que en igual período de 2025.

Más intoxicaciones por monóxido de carbono

El informe indica que el mayor número de casos se concentró entre fines de abril y mediados de mayo (semanas 17 a 20), con 266 personas afectadas. Por provincias, Buenos Aires pasó de 173 a 251 casos y Mendoza de 67 a 112, los mayores incrementos por encima del promedio nacional.

El boletín oficial recordó que la intoxicación por monóxido constituye "un serio problema de salud pública por su frecuencia y mortalidad" y señaló que la mayoría de los episodios ocurre dentro de viviendas por el uso inadecuado, fallas o falta de mantenimiento de estufas, calefactores y cocinas en ambientes cerrados y mal ventilados.

Denuncia contra el ex Enargas

Al ampliar la denuncia que había presentado a principios de abril, el abogado Martín Caputto sostuvo que "la información oficial demuestra que el incremento de casos de intoxicación por monóxido de carbono no constituye una hipótesis abstracta ni una especulación periodística, sino un fenómeno sanitario concreto reconocido por el propio Estado nacional".

En la presentación realizada ante Ercolini y el fiscal Franco Picardi, afirmó que la modificación regulatoria aprobada en 2024 por la intervención del Enargas redujo "los estándares técnicos de calidad históricamente vinculados a la seguridad operacional y a la combustión segura en artefactos domiciliarios".

A su juicio, existió una "flexibilización deliberada de estándares técnicos y regulatorios vinculados a la seguridad pública, privilegiando intereses económicos y operativos de empresas del sector por sobre la protección de la vida, la salud y la integridad física de la población usuaria".

La resolución cuestionada habilitó la inyección a las redes de transporte y distribución del gas proveniente de Vaca Muerta, que posee un contenido de etano superior al permitido por las normas de seguridad vigentes hasta 2024.

Especialistas del sector explicaron que ese gas presenta un mayor poder calorífico que el previsto para muchos artefactos domésticos e industriales, diseñados y calibrados para operar con otra composición. Si reciben un combustible con mayor poder calorífico, la combustión puede dejar de ser completa: la llama pasa del azul al amarillo por falta de oxígeno y aumenta la generación de monóxido de carbono.

Durante la consulta pública realizada antes de aprobar la resolución, las principales empresas del sector ya habían advertido que flexibilizar los parámetros de calidad del gas natural podía alterar la combustión de los artefactos domiciliarios e incrementar el riesgo de generación de monóxido.

Caputto destacó además que "de los documentos analizados surge que las modificaciones introducidas por el Enargas habrían priorizado la necesidad de adaptar el sistema a las características del gas proveniente de Vaca Muerta y a la expansión del aprovechamiento comercial del recurso, aun cuando existían advertencias técnicas respecto de sus posibles consecuencias sobre la seguridad de la combustión en instalaciones domiciliarias".

La defensa del exinterventor

Ante la posibilidad de ser citado por la Justicia tras la feria judicial, el extitular del Enargas Carlos Casares rechazó las acusaciones y aseguró que el gas de Vaca Muerta, pese a su mayor poder calorífico, es "totalmente seguro para el uso residencial".

En una exposición virtual ante empresarios y técnicos del sector, sostuvo que "no hay correlación entre la calidad del gas y las intoxicaciones y accidentes por monóxido de carbono" y afirmó que la flexibilización de los parámetros "está alineada con los estándares internacionales".

Javier Milei mantiene interventor en el Enargas

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Según Casares, los incidentes guardan una relación mucho más estrecha con el estado de las instalaciones internas y la falta de mantenimiento de los artefactos a gas que con la composición del combustible.

Para el exfuncionario, los siniestros se explican por defectos de diseño en las instalaciones domiciliarias, la ausencia o la obstrucción de rejillas de ventilación, problemas en la evacuación de los gases de combustión y la falta de mantenimiento de los gasodomésticos, especialmente los calefones.

Si bien admitió que algunos procesos industriales requieren adaptaciones frente a cambios en la composición del gas, sostuvo que "son las empresas las que deben adaptarse al combustible disponible y no al revés".

Finalmente, señaló que el ente regulador todavía tiene dos desafíos pendientes: implementar la revisión periódica obligatoria de las instalaciones domiciliarias prevista en la normativa vigente y poner en marcha un sistema de certificación para los detectores de monóxido de carbono que se comercializan en el país.

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