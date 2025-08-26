La Pampa: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La titular de la Secretaría Electoral de La Pampa , Brenda Wernicke , oficializó la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones del domingo 26 de octubre. La provincia votará ese día para elegir tres bancas en la Cámara de Diputados .

Según el sorteo, el oficialismo que responde a Sergio Ziliotto y La Libertad Avanza ocuparán las primeras dos columnas de la boleta. En total fueron oficializados cinco espacios políticos provinciales .

El 10 de diciembre, terminan sus mandatos la peronista Varinia Marín , la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra ( PRO ).

La boleta única pampeana abre con el frente Defendemos La Pampa , referenciado en el gobernador Ziliotto y que encabezan los peronistas Abelardo Ferrán y Marín, que va por cuatro años más en la cámara baja. Ambos, son los protagonistas de la imagen del oficialismo en la papeleta.

La Alianza la Libertad Avanza aparece en la segunda columna con Adrián Ravier y Adriana García encabezando la nómina.

Abelardo Ferrán, el candidato del frente del peronismo de La Pampa para las legislativas de octubre.

Así las dos fuerzas que se proponen polarizar la elección en la provincia se encuentran a la cabeza de la boleta, seguida por la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) con Claudia Lupardo y Lucas Montigel como principales candidatos.

La UCR busca diferenciarse

La lista que ocupa la cuarta columna es la que encabeza el radicalismo y busca colarse entre medio de la disputa entre libertarios y peronistas. Cambia La Pampa es el nombre del frente que lleva como primeros aspirantes a Federico Guidugli y María Eugenia Forte.

La boleta cierra con la lista del Movimiento al Socialismo (MAS) que estará encabezada por Ayelén Pilcic y Cristian Bustamante.