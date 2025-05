La oposición presiona a Victoria Villarruel y a Menem para reabrir las paritarias del personal legislativos

El proyecto respalda el reclamo salarial de APL, el gremio que lidera Norberto Di Próspero, y destaca que desde la asunción del gobierno libertario el poder adquisitivo del personal cayó un 120%. Llegan a esa cuenta con el comparativo de la inflación acumulada (196,48%) y la suma de las paritarias (77,9%).

"No podemos permanecer indiferentes frente a la situación de pérdida de poder adquisitivo –y por ende de calidad de vida- que están padeciendo las trabajadoras y trabajadores legislativos", dice el proyecto, en el que también le piden a Menem no dejarse condicionar por Javier Milei y respetar la división de poderes.

La iniciativa podría tratarse en el recinto en la próxima sesión. De ocurrir, estas bancadas dejarán expuestos con sus personales a los bloques que adhirieron al reclamo. "Claramente, están muy presionados. Pero no es nuestra agenda", respondieron a Letra P voceros libertarios de la cámara baja.

Recordaban que Germán Martínez, jefe de UP, dijo en la sesión preparatoria de diciembre que el personal estaba angustiado por sus bajos ingresos. En Diputados, además, rige un estricto control de presentismo que obliga a los agentes a permanecer siete horas en el edificio.

Sin convocatoria en el Congreso

En el Senado, las fuentes también negaron que haya intenciones de volver a discutir salarios. Esa cámara quedó en el ojo de la tormenta porque los representantes habilitaron el enganche de sus dietas a las paritarias, lo que le permitió alcanzar un haber mínimo de 9 millones de pesos brutos.

En Diputados el enganche no corre más a partir de una decisión de Martín Menem que nunca se revirtió porque, a diferencia de lo ocurrido en la cámara alta, las bancadas no se atrevieron a votar una resolución en el recinto. De todos modos, el riojano dispuso aumentos en forma aleatoria, que no fueron difundidos. De todos modos, se estima que las dietas no alcanzan la mitad que las de sus colegas de la cámara vecina.

La paritaria legislativa la integran APL, Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que por ahora no prevén una medida de fuerza, una práctica que rara vez sucede en el Congreso. La última que se recuerda fue en diciembre de 2019, por el reclamo de la renovación de las plantas transitorias.

"Este respaldo institucional es un paso importante para que el reclamo se traduzca en respuestas concretas que garanticen salarios dignos y en una demostración política para el reconocimiento del principio de división y de equilibrio de poderes que rige nuestro sistema republicano de gobierno considerado en la Constitución", cerró el comunicado APL.