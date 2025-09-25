Diputados puso en marcha la comisión investigadora del fentanilo contaminado y define citación a Lugones

Javier Milei sumó en el Congreso otro problema para la campaña electoral: Diputados puso en marcha este miércoles la comisión investigadora del fentanilo adulterado, que en las próximas semanas pedirá la declaración del ministro de Salud, Mario Lugones . La presidenta será la socialista Mónica Fein , Silvana Giudici (PRO), la vice; y Victoria Tolosa Paz (UP), viceprimera.

La comisión tendrá tiempo hasta el 9 de diciembre para emitir un informe que determine, entre otras cosas, por qué ANMAT no pudo detectar los lotes de fentanilo adulterado que llegaron a los centros de salud, como también determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los laboratorios involucrados.

Fein, que integra el bloque Encuentro Federal, anunció que habrá reuniones cada martes y que en primera instancia buscarán "acompañar la situación de las víctimas, poder esclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”.

La diputada recordó que “hay un hecho judicial que está en marcha y el tiempo es corto por eso el trabajo debe ser intenso”. En diálogo con Letra P , confirmó que la intención es "citar Lugones y a autoridades de ANMAT", para que "aporten información sobre los lotes contaminados".

Fein explicó que la citación al ministro de Salud será una última instancia de la comisión, luego de escuchar a las familias y también al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak , a cargo de la investigación de las muertes. " Habrá además un capítulo técnico, donde evaluaremos que leyes pueden se requeridas para evitar esta situación", explicó Fein.

Con seguridad, el Congreso elaborará propuestas para tener trazabilidad en la ruta de los opioides, que llegaron en mal estado a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Estos lotes provenían de Laboratorios HLB Pharma Group SA, que fueron distribuidos a través de droguerías como Ramallo SA. Fue detenido Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios.

Como explicó Letra P, Giudici fue la autora del primer proyecto para investigar la tragedia, que tiene un ribete vinculado al narcotráfico, en una causa a cargo del juez Sebastián Casanello, a partir de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el director general, Javier Tchukran.

La Libertad Avanza trató de esquivar la investigación legislativa con varias maniobras reglamentarias, pero cuando se vio en minoría tuvo que ceder. Ninguno de los miembros oficialistas abrió la boca en la reunión inaugural de la comisión. Sí reivindicó la tarea Giudici. Propuso escuchar "a familiares y respetando las propuestas de los diputados”.

Los encargados de investigar

El desenlace de la comisión, inevitablemente, será que el Ministerio de Salud brinde explicaciones sobre las ampollas contaminadas que no supo detectar. La ANMAT, por caso, deberá explicar si hizo un informe de buenas prácticas de los laboratorios.

La comisión tendrá 31 miembros y, además de las autoridades, la integrarán Paula Oliveto (Coalición Cívica); Mariela Coletta, Marcela Coli y Pablo Juliano (Democracia para Siempre); Esteban Paulón y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); y Pablo Outes (Innovación Federal).

Por La Libertad Avanza estarán Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine y Santiago Santurio, aunque sumarán como aliados a Pablo Cervi (Liga del Interior), Nancy Ballejos, Alejandro Bongiovanni y Javier Sánchez Wrba (Pro). Buscará ayuda además de Karina Banfi y Natalia Sarapura (UCR)

La oposición sumará a Christian Castillo (FIT); y nueve miembros de Unión por la Patria: Jorge Araujo Hernández, Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Ramiro Gutiérrez, Germán Martínez, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés y Pablo Yedlin.