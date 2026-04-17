El exjuez Ricardo Gil Lavedra fue homenajeado en Avellaneda en el marco de las actividades por el aniversario del Juicio a las Juntas, en un acto impulsado por el peronismo local que reunió a dirigentes de distintos espacios políticos.

La jornada comenzó en el Palacio Municipal, donde el intendente local, Jorge Ferraresi , recibió junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy , al homenajeado, declarado Visitante Ilustre mediante decreto municipal. Gil Lavedra estuvo acompañado por su secretario en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal , Alberto Biglieri , y por la abogada Silvia Mozeris .

Luego, la comitiva se trasladó al ex-Centro Clandestino de Detención El Infierno , donde recorrieron el espacio de memoria que funciona en el predio. La visita puso en valor el proceso de recuperación y resignificación del lugar como política pública local.

El cierre de la actividad se realizó ante un auditorio colmado, con la presencia destacada de funcionarios del gabinete municipal como Sergio Cevallos y Gustavo Cousirat , además de la diputada provincial de la UCR , Nazarena Mesias , el periodista Luis Otero y el titular del radicalismo local, Daniel Carro .

Durante el encuentro, Claudio Yacoy y Ricardo Gil Lavedra expusieron sobre el impacto histórico del Juicio a las Juntas, tanto en el plano nacional como internacional. Previamente, se entregaron antecedentes sobre la municipalización del espacio de memoria al concejal de Lomas de Zamora , Alejandro Trota , quien busca replicar el modelo en el exPozo de Banfield.

Las palabras del homenajeado generaron una fuerte reacción del público, con aplausos reiterados que interrumpieron su exposición en varias ocasiones. El reconocimiento se inscribió en una serie de distinciones recibidas por Gil Lavedra en el último año.

Señales políticas y armado electoral en el sur del conurbano

Más allá del homenaje, el encuentro dejó lecturas políticas. Por un lado, el intendente Jorge Ferraresi mostró un perfil de apertura y construcción plural en su proyección como posible candidato a gobernador. Por otro, Claudio Yacoy consolidó su posicionamiento dentro del esquema local.

El evento también funcionó como punto de encuentro entre distintos sectores del peronismo y el radicalismo, en un contexto de reconfiguración política en el sur del conurbano bonaerense.