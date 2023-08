A pocas horas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), militantes y dirigentes de Javier Milei siguen desvelando preocupaciones vinculadas a una política real que se juega en escenarios poco habituales para su colectivo. Aún atravesados por su interna , los referentes del espacio en Córdoba coinciden en la inquietud ante posibles maniobras que perjudiquen una cosecha de adhesiones que, prevén, pondría a su líder a tope de las preferencias . En particular dos de las más ventiladas por partidos carentes de estructuras para “competir con grandes aparatos”: el robo de boletas en el cuarto oscuro y alteraciones en el recuento de los votos obtenidos.

“En agosto no va a pasar nada. No nos van a tocar los votos. Los fiscales de Larreta no lo van a permitir. Pero sólo porque están jugando su propio partido y saben que nosotros también disputamos con Bullrich. El problema será a partir de octubre”, vaticina una voz libertaria de Córdoba.