El economista Javier Milei no se movió un centímetro de la consigna que bajaron sus armadores políticos para el interior del país. El candidato o la candidata de Córdoba que no asegurara un piso digno de intención de voto no merecería el favor del taquillero libertario de la política nacional. Así fue. El revés de los afiles de Milei en los comicios de Río Negro y Neuquén dejó en claro que sus díscipulos deberán aprovechar el fenómeno, pero sin su padrino como palanca del electorado. Con ese trasfondo, se inscribieron dos alianzas del espectro libertario para participar de las elecciones para la renovación de autoridades provinciales que se desarrollarán el 25 de junio.