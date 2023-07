En los campamentos libertarios del centro del país no creen en las encuestas, pero aseguran que Javier Milei arañará los 25 puntos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Hay quienes todavía están eufóricos por el resultado de las elecciones provinciales, que pusieron al espacio por primera vez en la Legislatura provincial. En otros casos todavía se enroscan en discusiones internas que, incluso, podrían obligar los a disputar bancas nacionales con una boleta corta y dejar al jefe nacional de la rabia en soledad en la primera parada electoral que tendrá el diputado en Córdoba . Con todo, la coincidencia es general: “Milei no se cae y va a seguir creciendo”.

En esa esa campaña, los espacios libertarios cordobeses se esperanzan con el caudal de indecisos que todavía agrupa un importante porcentaje del electorado activo en el centro del país. “No conozco a nadie que me haya dicho que iba a votar a Milei y ahora decidió no hacerlo. Pasa que creció tanto y tan rápido, que era lógico que iba a encontrar una meseta en algún momento”, reconocen en el espacio que sale a disputar el voto opositor a nivel nacional que en Córdoba también pelean las dupla de aspirantes del cambiemismo y Schiaretti.

Mientras entienden como “lógico” el campo de batalla al cual se arrojarán, los tinglados libertarios levantan la voz amparados en “la novedad”. “El indeciso no sólo está enojado con el Gobierno, sino que no encuentra representación en el sistema político. Ahí nosotros encontramos una ventaja por sobre el resto. Javier no sólo representa una novedad, porque nunca formó parte de los gobiernos que nos trajeron hasta acá. Es una novedad desde el campo de las ideas. Nadie dice las cosas que dice Javier y eso queda demostrado en los discursos de todos los otros candidatos que cada vez se acercan más a las cosas que venimos diciendo nosotros”, aseguran.

Euforia y precaución

Agustín Spaccesi quedará en la historia como el primer legislador libertario en formar parte de la Unicameral cordobesa. Si bien era una de las bancas más afianzadas durante el escrutinio provisorio, los números definitivos terminaron de confirmarlo esta semana. Con el pecho inflado pide que se dejen de hacer especulaciones. “Yo no me voy a alinear ni con uno ni con otro bloque, vamos a analizar proyecto por proyecto y vamos a votar respetando siempre las ideas del espacio”, aclara de antemano ante el empate en 33 escaños entre JxC y el cordobesismo que arrojó el conteo para la Legislatura.

El resultado del domingo 25 de junio, en una elección hiperpolarizada entre Martín Llaryora y Luis Juez, sirve a los los libertarios para esperanzarse. Sobre todo a partir del empuje que Milei puede llegar a generar a favor de la lista para la Cámara de Diputados. Allí aparece el problema del armado, derivado de una situación interna que podría complejizar las cosas.

Nos toca un trabajo enorme en una legislatura tan repartida.



Las ideas de la libertad recuperan voz luego de 24 años en la #Legislatura de Córdoba!!

De todos los campamentos sueltos que a comienzos de año se disputaban la representación de Milei en Córdoba, a las elecciones provinciales fueron dos listas. Una liderada por Spaccessi y otra encabezada por el titular del Partido Demócrata, Rodolfo Eiben. La representación de esos espacios se unificó para las PASO en una lista que encabezan la abogada e influencer María Celeste Ponce, referente de la agrupación Pumas Libertarios; el otrora candidato a vice de Eiben, Gabriel Bornoroni; y la referente del MID, María Cecilia Ibáñez.

Más allá de los roces internos en esa unidad aparente, el problema gira en torno al nombre de La Libertad Avanza en el centro del país, situación que se judicializó y que podría dejar a la fórmula que lidera Milei secundado por Verónica Villarruel por un lado y a la boleta libertaria cordobesa por otro.

Según a quién se le pregunte, esa situación podría aparecer como perjudicial para la otra parte. Quienes dicen que Milei arrasa todo lo que empuja, aseguran que las aspiraciones en Córdoba quedarán golpeadas si se compite con dos boletas cortas. Del otro lado, el más confiado en el armado provincial, aseguran lo contrario y advierten sobre una dificultad para el libertario en caso de que la Justicia Electoral decida que la representación cordobesa no cuenta con la legitimidad suficiente como para velar por la candidatura del diputado minarquista.