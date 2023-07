Todos superan con facilidad los 100 mil seguidores y tienen como tutora a Lilia Lemoine, quien también se sumó a la gira, donde además de tomar fotos se encarga de cuidar la estética del precandidato presidencial. Algunos periodistas que lograron entrevistarlo aseguran que se cuida que no salga su papada en las imágenes.

Aunque seguirá apostando a sus influencers, la semana pasada Milei levantó el cepo a la televisión con su participación en varios programas de América TV. Pero lejos está de los tiempos en que imagen se repetía varias veces al día en todas las señales.

Contra Bullrich

Este miércoles Milei inició su gira con una visita sorpresa a Rosario, donde recorrió las calles junto a la economista Romina Diez y Nicolás Mayoraz, quienes encabezan la nómina de diputados nacionales por Santa Fe.

Antes caminó por Zárate y San Nicolás, ciudades de las segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde Kikuchi encabeza la lista de candidatos a senadores provinciales y no la tiene fácil para ganar una banca.

Durante la caminata por Rosario, que no fue informada a los medios de comunicación, Milei volvió a apuntar contra Bullrich, a quien acusa de estar en la supuesta campaña en su contra.

Esta vez cuestionó la propuesta de la líder del PRO de eliminar el cepo desde el 10 de diciembre mediante un préstamo internacional. "El plan es aún peor que el blindaje de Fernando de la Rúa, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las Leliqs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal".

"Al mismo tiempo, la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes", cuestionó Milei.

No es la primera vez que en esta campaña comparan a Bullrich con el expresidente radical, cuyo gobierno integró hasta poco antes de su renuncia como ministra de Trabajo. La semana pasada, el diputado Juan López, de la Coalición Cívica y aliado a Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que si es presidenta, la ex titular del PRO podría terminar yéndose con un nivel de conflictividad similar.

Milei no habló de incidentes, pero sí de economía para criticar al gobierno de Macri, que hasta hace no mucho tiempo evitaba cuestionar. "Aducir que darán independencia del Banco Central no es garantía de nada, ya que son los mismos que el 28 de diciembre de 2017 se llevaron puestos a (Federico) Sturtzenegger cuando no les gustó el diseño de la política. Y además, cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de Fernando de la Rúa luego de conseguir el blindaje", señaló.