Para el consultor Federico González, alrededor de siete de cada diez votantes de Milei eligen a la precandidata de JxC en un escenario electoral que no presente en la cancha al libertario. Sin embargo, este escenario también puede darse si el diputado no demostrara competitividad en las PASO. Santiago Giorgetta, director de Proyección, estima que el León necesitaría obtener 17 o 18 por ciento de los votos en las primarias para que su electorado no considere el voto útil y se vaya con Juntos por el Cambio o con Massa.