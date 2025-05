Franco Mogetta vuelve a Córdoba como armador de LLA: el pase que incomoda a Bornoroni y mira el PJ

La salida del exfuncionario cordobesista tenía elementos llamativos que, al calor de las masas, el hombre de Karina Milei en la provincia no estaba en condiciones de determinar. Hasta entonces, el único jefe es él.

El regreso de Mogetta a la política mediterránea es un hecho. Bornoroni lo conoce desde los tiempos del temprano ejercicio de la abogacía. El diálogo entre ambos no era frecuente, pero siempre fue ameno. Habrá un encuentro esta semana para definir los acuerdos de convivencia.

En Córdoba, todo el paño político sabe que su salida no se explica por ineficiencia. Por el contrario, no era un alfil del ministro de Economía, pero hizo todo lo que se le pidió, incluso aunque fuera en contra de sus acciones durante sus años en el gobierno provincial de Juan Schiaretti . Un orgánico.

Las especulaciones sobre la decisión de Toto Caputo

La designación pública de Mogetta como armador admite interpretaciones. Caputo lo echó, pero no lo escupió como suele ser el protocolo de despido de las fuerzas del cielo.

Dos ejemplos cordobeses. Uno: Osvaldo Giordano dejó la ANSES en medio de una catarata de críticas que alcanzaron a su esposa, la diputada cordobesista Alejandra Torres, que no apoyó la ley bases. Dos: también salió por la puerta chica Diana Mondino luego de que Argentina rechazara el bloqueo contra Cuba en la asamblea de Naciones Unidas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1918001784599073039&partner=&hide_thread=false CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE



El Gobierno Nacional informa que Franco Mogetta ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Transporte de la Nación, con el objetivo de enfocarse en el proyecto político de La Libertad Avanza.



Durante su gestión,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2025

La desvinculación a contrapelo del manual va en sintonía con las versiones que circulan en la Casa Rosada y en otros reductos libertarios de que Mogetta hizo todo lo que se le pidió. Fue un funcionario que funcionaba y el jefe del Palacio de Hacienda apunta a muscular internamente, es decir, a dar batalla manifiesta por el control de reparticiones y negocios del gobierno de Javier Milei.

Otro intento explicativo, no excluyente del anterior, aprovecharía ese contexto interno para jugar a la política. ¿Un mensaje para Juan Schiaretti? El excandidato presidencial y el gobernador Martín Llaryora negaron cualquier tipo de acuerdo, pese a que una decena de cordobesistas recalaron en el esquema de gobierno. La presunción de inocencia se sostiene en el hecho objetivo de que no lograron contraprestación alguna.

Mogetta exigía trato igualitario con el AMBA en materia de subsidios al transporte cuando ocupó la cartera en el gobierno de Schiaretti, pero le pegó el tiro de gracia al servicio en el interior sin que le temblara el pulso. No cobraron un peso por la Caja de Jubilaciones, no se avanzó en obras y Daniel Tillard en el Banco Nación protagoniza un duelo por las tasas con municipios que exponen que irán a la quiebra si no ganan el litigio.

Pese a todo, la tropa libertaria sabe lo mucho que molesta al cordobesismo que se los trate de acuerdistas.

La mirada puesta en Santiago Caputo

En los pasillos del poder cordobés algunos asocian la jugada a una picardía de Santiago Caputo. Durante la semana sonó fuerte que Tillard, Luis Giovine (Obras Públicas) y Edgar Pérez (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) tienen los minutos contados. Otras voces locales, igual de influyentes que las anteriores, dicen desconocer cualquier operación, pero la avalan tácitamente: “¿Será que ya están viendo a Schiaretti como una amenaza real?”.

En concreto, Letra P contó que los Caputo despotricaron contra el cordobesismo el día que dieron cuórum para tratar la comisión investigadora por la criptoestafa que tuvo como auspiciante a Milei a través de sus redes. Sin embargo, en el Panal se desentienden de la movida.

carlos gutiérrez alejandra torres diputados cordoba.jpg Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, alfiles del cordobesismo en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que los movimientos en el gabinete de Milei serán seguidos con atención, no por el impacto real en las relaciones entre las jurisdicciones, sino por el mensaje en clave electoral que encierren. El viernes 16 de mayo, Toto Caputo disertará en el almuerzo que ofrece el empresario liberal Manuel Tagle en la Bolsa de Comercio. Habrá más pistas ese día.

Franco Mogetta, ¿candidato de la lista de Gabriel Bornoroni?

Mogetta se mantuvo en completo silencio. Dejó el gabinete con una palmadita en la cabeza y las versiones de que será candidato en Córdoba en octubre.

Ni propios ni ajenos se toman en serio esa versión. “En un perfil técnico”, lo encorsetan algunas voces de LLA en Córdoba. “Fue el verdugo del ajuste de Milei”, dicen otras cuerdas opositoras.

Bornoroni seguirá con su plan, tratando de que todo encaje. Cobijará a Mogetta, que fue desvinculado para trabajar en la construcción de LLA, pese a que Manuel Adorni tiene la misma tarea en la Ciudad de Buenos Aires y no se le pidió la renuncia.

franco mogetta manuel adorni.jpg Franco Mogetta y Manuel Adorni.

A la tropa libertaria le pidió explotar la militancia en las redes sociales como complemento del trabajo departamental. La inseguridad y la carga impositiva provincial serán los dos ejes fundamentales de una campaña en la que suenan nombres que el dirigente empoderado de Karina Milei no quiere: a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Andrés Fassi se suma ahora el desvinculado Mogetta.

A los suyos, Bornoroni les niega cualquier tipo de intervención de Santiago Caputo en el armado cordobés que maneja Karina Milei por intermedio del empresario estacionero que tuvo momentos difíciles en el recinto en el marco del Libragate. Por ahora, deberá convivir con Mogetta, el refugiado en la construcción libertaria cordobesa.