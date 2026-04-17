Misiones: Carlos Rovira lanzó el Frente Encuentro Misionero y activó el armado electoral 2027.

Antes que nadie, Carlos Rovira lanzó el Frente Encuentro Misionero y activó el armado electoral 2027, en un acto realizado en la Cámara de Diputados de Misiones . El líder del misionerismo reunió a funcionarios y referentes en su tradicional previa de los jueves para presentar la nueva etapa del oficialismo provincial, que busca revalidar su potencia ampliando el armado.

Durante el encuentro, el conductor del misionerismo fue el único orador y planteó que la iniciativa “viene a atender a todos los espacios”. Sostuvo que el oficialismo debía “ponerse en modo político” sin descuidar la gestión, en un contexto atravesado por la crisis económica nacional.

Rovira, que lidera el espacio desde hace un cuarto de siglo , se adelanta de esta manera al calendario electoral del año próximo en el que Misiones será uno de los 22 distritos que deberá elegir quién ocupará la gobernación, las intendencias y la mitad de la Legislatura provincial.

Rovira puso el acento en la necesidad de ampliar la base de sustentación del espacio y confirmó que mantenía conversaciones con distintos sectores. “No hay limitaciones políticas. No es ir en contra de nadie, sino a favor de los misioneros”, afirmó ante ministros, intendentes y legisladores.

Aunque la principal amenaza electoral del misionerismo está encarnada en el crecimiento de La Libertad Avanza , Rovira ratificó su voluntad de conversar con todos los sectores anteponiendo los intereses de la provincia por sobre las divisiones partidarias. No cerró la puerta a las conversaciones con el mileísmo y defendió el acompañamiento legislativo a medidas nacionales al sostener que cada uno de esos apoyos se basa en una “legitimación” de la voluntad popular.

Estrategia electoral y armado territorial en Misiones

Como ya lo hizo en reiteradas oportunidades, con su nuevo Encuentro Misionero el líder del espacio se encamina a “refundar el proyecto político” que gobierna la provincia. El lanzamiento funcionó como punto de partida para la organización electoral. “Esto ya se largó”, aseguró, al confirmar el inicio formal del trabajo político de cara a 2027 y llamó a ordenar las estructuras en cada municipio.

Para esa tarea, designó a cuatro responsables del armado: el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente de la Legislatura Sebastián Macias; el diputado Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

Jefes de campaña Encuentro Misionero El presidente de la Legislatura Sebastián Macias; el diputado Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli; y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.

La estrategia replicó esquemas de elecciones anteriores, al mantener al gobernador Hugo Passalacqua enfocado en la gestión y delegar la dinámica partidaria en otros referentes. El espacio busca así fortalecer su despliegue territorial sin afectar la administración.

La discusión 2027 en el norte

El encuentro entre los referentes del oficialismo y sus socios suma una 300 agrupaciones y aspira a sumar nuevos sectores sociales y políticos bajo el nuevo sello. Con intendentes presentes y una dirigencia convocada a reorganizar el frente territorial, la puesta en escena funcionó como el primer gran movimiento del espacio hacia el próximo turno electoral.

El desafío, planteó Rovira, consiste en "empezar antes, caminar más y volver a construir mayoría desde la cercanía con la gente". La renovación que nació al calor de las primeras gobernaciones de Rovira se vuelve a plantear el desafío de defender Misiones, ampliar la convocatoria y poner el trabajo y la reactivación en el centro de la agenda.

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El escenario no parece fácil en medio de un contexto marcado por la caída de la recaudación y su efecto inmediato en el desplome de la coparticipación federal. Misiones no es ajena a esa realidad, pero mientras el equipo de gestión sostiene sus reclamos ante la Casa Rosada, el oficialismo se defiende como una provincia que sostiene equilibrio fiscal a partir de un modelo que, dicen en Misiones, “debe ser preservado en medio de la incertidumbre nacional”.

Este jueves, Rovira reivindicó la gestión y la responsabilidad institucional y convocó a los suyos a “actuar con inteligencia política”. El desafío que viene, dicen, no pasa sólo por resistir, sino por proyectar una salida con producción, trabajo y desarrollo.