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La imagen de Javier Milei se deploma: cayó 13 puntos desde enero y quedó detrás de Axel Kicillof y CFK

La baja de apoyos se profundizó en abril, según los datos del estudio de Opina Argentina. El escándalo Manuel Adorni y la intención de votos.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
La imagen de Javier Milei se deploma: cayó 13 puntos desde enero y quedó detrás de Axel Kicillof y CFK

La imagen de Javier Milei se deploma: cayó 13 puntos desde enero y quedó detrás de Axel Kicillof y CFK

La imagen positiva de Javier Milei profundiza su deterioro en abril: acumula una caída de 13 puntos desde enero y desciende al quinto lugar a nivel nacional, según una encuesta nacional. El retroceso lo ubica detrás de los dirigentes opositores Axel Kicillof, Myriam Bregman y CFK.

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Susana Maidana
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Axel Kicillof y CFK, con mejor imagen que Javier Milei

El relevamiento da cuenta también de que, al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, ahora hay tres dirigentes de la oposición con mejor imagen que Milei: Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%. Incluso, la senadora Patricia Bullrich supera al jefe de Estado, con 39% de valoración positiva.

Detrás del líder de La Libertad Avanza (LLA) se ubican el expresidente Mauricio Macri con una positiva de 34%; el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa con 33%; el ministro de Economía, Toto Caputo, con 29%; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27%; y Adorni, con 23%.

En sus conclusiones, Opina Argentina destaca que “durante abril, se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero” y remarca que “los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses”.

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El escándalo Manuel Adorni

El sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen del jefe de Gabinete, que disminuyó 16 puntos en el último mes a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior.

Como contó Letra P, la cúpula libertaria respalda al vocero presidencial con fotos y una agenda nutrida de actividades. De hecho, este jueves estaba acompañando a Karina Milei en una recorrida por Vaca Muerta. La visita se desarrollaba bajo un hermetismo llamativo para un gesto que, en apariencia, busca ratificar el respaldo de La Libertad Avanza.

La intención de voto

Aunque falta más de un año para las próximas elecciones, la encuesta también indagó sobre la intención de voto y los resultados encendieron las alarmas en la Casa Rosada ya que en primer lugar, quedó posicionado el peronismo con un 32%, superando por primera vez después de mucho tiempo a La Libertad Avanza, que cosecha un 31%. En virtud del margen de error, las cifras da cuenta de un “empate técnico”.

En enero pasado, el oficialismo ganaba por nueve puntos (44% a 35%); en febrero, por ocho (41% a 33%); y en marzo, por siete (39% 32%), mostrando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición.

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