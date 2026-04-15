Leandro Zdero se adelanta a Javier Milei: Chaco ya discute la suspensión de las PASO 2027 en la provincia

Leandro Zdero se adelanta a Javier Milei: Chaco ya discute la suspensión de las PASO en la provincia.

Chaco será la primera provincia en debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones 2027. El bloque que responde al radical ultravioleta Leandro Zdero presentó un proyecto en la Legislatura para que la instancia de selección de postulantes vuelva a estar ausente de la contienda del año próximo, tal y como quiere a nivel nacional Javier Milei .

El principal argumento es económico. El gobierno provincial estima que organizar la elección tendrá un costo estimado de 3.000 millones de pesos. Según entienden, el gasto no se justifica para, dicen, una elección de que no define cargos.

Con ese argumento, Zdero ya suspendió las primarias en 2025, como lo hicieron, de hecho, casi todas las provincias donde rige la normativa electoral. Sólo Santa Fe , que abrió el calendario 2025, mantuvo activa la herramienta.

El cuidado del gasto no es el único argumento que esgrimieron en una conferencia de prensa los oficialistas Iván Gyoker , Maida With , Susana Maggio , Jorge Gómez , Samuel Vargas y Carlos Salom .

En clave mileísta, e l bloque Chaco Puede , aliado en la provincia de La Libertad Avanza , sostienen que la política debe dejar de usar recursos públicos para resolver sus conflictos y que los partidos deben organizar sus propias instancias de elección si así lo necesitan.

karina milei zdero El gobernador radical de Chaco Leandro Zdero se arrimó a los hermanos Milei en la previa a las elecciones 2025.

Insistiendo con los cuestionamientos históricos a las herramientas, insisten en que hay que facilitar el proceso electoral, evitarle al ciudadano la obligación de votar varias veces al año, evitar la especulación y que la instancia previa condicione a la ciudadanía. De hecho, definen a las PASO como “un sondeo gigante pagado por la ciudadanía”.

El debate por las PASO

La suspensión de las primarias vuelve a instalarse como uno de los temas más importantes de la previa electoral en todo el país. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, el oficialismo todavía no consigue los votos para avanzar con el proyecto en el Congreso, pero buscará unificar el uso de la Boleta Única en todo el país.

Es el primer movimiento pensando en una elección en la que puedan unificarse las campañas en todo el país y, si todo sale como la Casa Rosada lo imagina, la figura de Milei vuelva a empujar a las boletas provinciales, como sucedió en las nacionales de 2023, cuando las listas libertarias estaban plagadas de nombres desconocidos.

Gabriela Pepe adelantó en este portal que la estrategia electoral para 2027 fijó el mes de septiembre de este año como fecha límite para definir con qué gobernadores cerrará acuerdos el Ejecutivo para sellar alianzas con La Libertad Avanza en las provincias y a cuáles otros enfrentará.

Siguiendo la lógica del armado 2025, Chaco formará parte del primer lote.

Chaco y ocho más

Además de Chaco, las provincias que contemplan las primarias para definir candidatos son la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Chubut y Catamarca.

comienza-el-despliegue-de-urnas-a-los-distintos-QFIZLHV7H5HWXIGAGWU4EWEZXE Las urnas podrían quedar guardadas hasta las generales del año 2027.

Con diferentes formas y respondiendo a distintas estrategias, Chaco, San Luis y Salta, que contemplaba la herramienta entonces, esquivaron las primarias en 2023. Alberto Rodríguez Saá las cambió por la Ley de Lemas en territorio puntano, pero Claudio Poggi impulsó una reforma que las eliminó. Jorge Capitanich y Gustavo Saénz las suspendieron. El salteño luego impulsó un cambió general en su provincia que directamente las borró del mapa.

Si bien en 2025 La Libertad Avanza alcanzó a juntar apoyos para suspender la instancia en la contienda nacional y empujó a que las provincias imitaran el gesto, la eliminación de las PASO es un tema que no termina de resolverse, de cara a unos comicios que definirán cargos ejecutivos a nivel presidencial, pero también en 22 provincias y en miles de intendencias.