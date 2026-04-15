Axel Kicillof, a España: foto con presidentes, marcha progresista y búsqueda de inversiones para la provincia

Axel Kicillof viaja en la noche de este miércoles rumbo a España para participar de la Movilización Progresista Mundial organizada por el presidente de ese país, Pedro Sánchez . Antes tendrá una parada en Madrid con actividad doble: reuniones con empresarios y presentación de su libro, una reedición de "Volver a Keynes".

El viaje le servirá al gobernador para seguir proyectando su imagen de candidato presidencial en el ámbito internacional, darle volumen a su album de fotos con figuras de primer orden y tomar la temperatura sobre cómo se ve el proceso argentino fuera del país. Como presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner tendrá su propia delegación, encabezada por Wado de Pedro.

El viaje forma parte del combo de acciones que el gobernador viene llevando adelante para construir su candidatura presidencial y enfrentar a Javier Milei en 2027. En ese camino no solo trabaja en el armado político en todo el país , sino que también moldea una proyección internacional con diferentes actividades y encuentros.

En ese marco, que Kicillof podría sumar fotos importantes al álbum político, con presidentes progresistas que participarán de la cumbre como Sánchez, Lula d a Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México). También, afianzar relaciones con esos mandatarios afines a su proyecto político. No es la primera vez que el mandatario participa de este tipo de eventos junto a presidentes de otros países: en septiembre del año pasado viajó a Nueva York para un homenaje que se realizó al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, en el marco del evento “Democracia Siempre”.

En la previa al viaje, este martes, el bonaerense recibió al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde . A fines de marzo había viajado a Uruguay donde se reunió con Orsi, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Kicillof y el embajador de España

Argentina en el mundo

A Kicillof le interesa, especialmente, tomar la temperatura de cómo se está viendo el proceso político y económico argentino en el exterior. “Vamos a reunirnos con empresarios, con dirigentes políticos y queremos escuchar qué están viendo de Argentina en el mundo”, marcó alguien que forma parte de la delegación.

Cerca del gobernador explican que además esperan conocer de primera mano qué proyecciones hacen los empresarios para la Argentina y qué posibilidades de inversiones existen para la provincia de Buenos Aires. "Va a ser importante salir de la micro nuestra y saber cómo se ve la crisis argentina desde una mirada más lejana", insistió la fuente.

La agenda Axel Kicillof en España

La agenda del gobernador al cierre de esta nota todavía seguía abierta. No obstante, hay varias actividades confirmadas. La primera parada de Kicillof será el jueves en Madrid donde tendrá una reunión con ceos de empresas españolas, muchos de los cuales ya tienen inversiones en la provincia de Buenos Aires. Allí, según explican, el objetivo es buscar fuentes de financiamiento alternativas para el gobierno bonaerense y también reforzar las inversiones productivas.

Luego mantendrá una reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, y finalmente presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el Ateneo de Madrid.

Kicillof y Bianco de viaje

Las actividades continuarán el viernes y el sábado en Barcelona. Tendrá una reunión con el alcalde de esa ciudad, Jaume Collboni, y participará luego del evento principal, la reunión de la Movilización Progresista Mundial, a la que fue invitado por el presidente Sánchez. Estará en los paneles sobre multilateralismo y el nuevo orden mundial, las soluciones globales para un mundo en transformación y respuestas locales a desafíos globales.

A la agenda podrían agregarse reuniones bilaterales, incluso con algunos de los presidentes presentes. Acompañarán a Kicillof el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Comunicación, Jésica Rey y Cecilia Nicolini, diputada del Parlamento del Mercosur.

La delegación de CFK

Pero no solo estará el gobernador en el encuentro en Barcelona. CFK manda también a una delegación del Partido Justicialista (PJ) que preside. De Pedro llevará como temas centrales la preocupación del PJ ante la escalada belicista a nivel mundial, describirá el “industricidio y la crisis social que está provocando el modelo económico de Milei”, expondrá sobre la “degradación institucional argentina” y denunciará la proscripción de la expresidenta.

Además de De Pedro viajarán los diputados Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, las diputadas Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

Sobre las especulaciones respecto de la convivencia del sector kirchnerista con el gobernador en Barcelona, fuentes partidarias destacaron a Letra P que "no hay nada en el viaje que se pueda asociar a la interna", ya que "el PJ va como partido político a nivel nacional y Kicillof en su carácter de gobernador y en el marco de una proyección de su posible candidatura presidencial". Descartada una situación de competencia, en el PJ ponen de relieve que "hay una agenda de varios compañeros que tiene que ver con la relación de partido a partido con el Partido Socialista, mientras que lo de Axel tiene que ver con un posicionamiento personal, que está bien, de su candidatura presidencial; son cosas que se complementan", destacó un dirigente cercano a la expresidenta.