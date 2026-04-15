La CGT vuelve a la calle con la bandera del papa Francisco para capitalizar el malestar con Milei

Con la imagen y el mensaje del Papa Francisco como bandera, la CGT volverá a la calle el próximo jueves 30 de abril, en la tradicional movilización por el Día del Trabajador , y aspira a capitalizar el malestar por el desempleo, el endeudamiento de las familias y los bajos salarios para otra gran foto opositora a Javier Milei .

La central obrera apunta a repetir y superar la potencia de la movilización del año pasado. Según esperan los organizadores, Axel Kicillof podría participar de la concentración. En 2025, el bonaerense se reunió en Azopardo con la cúpula cegetista tras la marcha. Este año, la apuesta es una imagen todavía más poderosa, quizás con Kicillof en el corazón de la plaza junto a los triunviros.

La figura de Francisco será el eje convocante del acto. Desde la CGT plantearon la idea de una celebración "en conjunto con la Iglesia " para darle otra escala al homenaje a Bergoglio. Pero por ahora, todo parece indicar que no habrá representación de la jerarquía eclesiástica ni de la Conferencia Episcopal Argentina . Si hay presencia del clero, serán, como el año pasado, sectores de los curas villeros.

El acto tendrá un escenario en la Plaza de Mayo con una disposición similar a la del 18 de diciembre, cuando los triunviros hablaron ante una multitud en el mismo lugar con el proyecto de reforma laboral como eje. Aún no está definido si el 30 hablarán los tres cosecretarios generales - Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello- o si solo se leerá un documento. Las columnas de los gremios llevarán banderas argentinas, trascendió.

A la convocatoria de la CGT se sumarán los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular . La UTEP confirmó su participación en la movilización del 30 y tiene prevista además una peregrinación con antorchas en homenaje a Francisco.

El malestar social y la lectura de la CGT

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo fue uno de los primeros en advertir el tono que tendrá la jornada. "El clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien", dijo el secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio. "No descartamos nada", agregó, al ser consultado sobre futuras medidas de fuerza. Para Jerónimo, la pérdida del poder adquisitivo ronda "entre un 26 y un 30 por ciento" según estimaciones de asesores económicos del sector, y las obras sociales "ya prácticamente no pueden cubrir más prestaciones".

Marcha cgt 17

El cosecretario general Jorge Sola fue más lejos en el diagnóstico. En declaraciones durante el AmCham Summit, el titular del gremio de seguros advirtió que en los últimos dos años se perdieron 300.000 empleos formales y cerraron 22.000 pymes. Su conclusión sobre el rumbo económico fue directa: "Me inclino a pensar que el plan no está funcionando".

Los números le dan sustento a ese malestar. Según el INDEC, la desocupación cerró 2025 en 7,5%, más de 1 punto por encima del mismo período de 2024. En el conurbano, Mar del Plata y Gran La Plata, la tasa trepó a 9,5%. Los jóvenes de entre 14 y 29 años duplican el promedio: entre las mujeres de ese grupo, el desempleo alcanzó 16,8%. En paralelo, los salarios registrados acumulan una caída real de 7,9% desde el inicio del gobierno de Milei, con cinco meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo.

Endeudamiento y paro

El endeudamiento de las familias se consolidó como el fenómeno más visible del ajuste y el que más precupa hoy a las familias de trabajadores, según ven en la CGT. La morosidad de los hogares se ubicó en 9,3% a fines de 2025, más del triple del 2,5% registrado un año antes, según datos del Banco Central.

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Kicillof tuvo su foto



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La CGT lleva cuatro paros generales desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el último de ellos hace poco más de dos meses. La marcha del 30 no es un paro, pero Jerónimo dejó en claro que el horizonte está abierto: "No descartamos nada".