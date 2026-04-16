SALVEN AL VOCERO

Neuquén: blindaje total para cuidar a Manuel Adorni en la recorrida por Vaca Muerta

El jefe de Gabinete acompaña a Karina Milei en una actividad en el corazón petrolero de la Argentina. Fotos de lejos y prensa ¡afuera!

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Karina Milei y Manuel Adorni. viajaron a Neuquén. Foto: diario de Río Negro

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La agenda de la comitiva nacional se mantiene bajo llave desde el momento en el que se conformó la visita y ni siquiera el gobierno provincial tiene en claro el itinerario. Tampoco hay grandes precisiones desde Presidencia, desde donde aducen no conocer el recorrido proyectado que encabezará la secretaria general de Presidencia.

“Una actividad privada con YPF en Loma Campana”, dicen en Neuquén los pocos que tienen acceso a los datos de una recorrida en que participará la senadora Nadia Márquez y el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca. También estará el titular de YPF, Horacio Marín.

Hermetismo en Neuquén

Karina Milei y Adorni llegaron a Neuquén alrededor de las 9 y tendrán su actividad principal pasado el mediodía. Las imágenes del aeropuerto apenas fueron recogidas a la distancia, ya que ni la prensa ni los equipos que trabajan en la difusión de las actividades de la tropa libertaria neuquina pudieron acercarse al lugar.

Se trata de un modus operandi que inauguró en campaña la presidenta de La Libertad Avanza, pero que toma un cariz particular en medio del escándalo de Adorni, que la Casa Rosada busca dejar atrás para retomar la iniciativa política.

En el gobierno de Javier Milei miden a diario la escalada del caso que descubre cotidianamente nuevos datos que involucran al otrora vocero, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Como ya contó Letra P, una encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados ubica a la gestión libertaria como la segunda más corrupta desde el regreso de la democracia, solo por detrás de Cristina Fernández de Kirchner.

El escándalo por las propiedades y los viajes del jefe de Gabinete reavivó viejos debates en torno a las sospechas sobre el gobierno libertario que, en sus primeros meses de gestión, quedó atravesado por episodios que alimentaron cuestionamientos por presunta corrupción y uso de recursos públicos. Entre ellos se destacan el caso $LIBRA y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ambos actualmente bajo investigación en la Justicia.

El día a día de Manuel Adorni

Mientras avanza la causa judicial que investiga su patrimonio, Adorni se va sumando a diversas actividades públicas, siempre protegido por el cono del silencio en el que se decidió arropar para evitar las preguntas del periodismo y exponerse a cualquier tipo de manifestación hacia su figura, ya sea a favor o en contra.

Mientras tanto, prepara su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, que será miércoles el 29 de abril. Según pudo saber este medio, el jefe de Gabinete deberá responder 2100 preguntas, de las cuales 66 estarán referidas a sus propiedades y viajes al exterior.

En tanto, la Justicia confirmó un viaje de Adorni en primera clase -junto a su esposa y sus dos hijos- con destino Aruba entre diciembre 2024 y enero 2025. Según la información proporcionada por la aerolínea Latam, los traslados tuvieron un costo de 5.800 dólares y fueron pagados en efectivo.

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