Por Vaca Muerta, Neuquén vuelve a liderar las exportaciones de energía del país

En lo que parece un boom que no para de escalar, las ventas globales de la provincia de Neuquén experimentaron una fuerte expansión interanual del 103,5% y transformaron al distrito patagónico como el principal motor energético del país, con Vaca Muerta como principal foco productivo.

Según datos recientes publicados por el Indec , el balance implicó que el distrito que gobierna Rolando Figueroa pasara de 1.695 millones de dólares en operaciones durante los primeros cinco meses del año anterior a un total de 3.450 millones de dólares en el ciclo actual. El informe detalló, además, que el 98 por ciento del incremento en las exportaciones de la provincia provino directamente de los resultados que arrojó la actividad hidrocarburífera.

De hecho, de acuerdo al análisis, el gran salto cuantitativo estuvo impulsado casi en su totalidad por el rendimiento de los yacimientos locales ; más específicamente, por el aumento sostenido en los envíos de petróleo y gas de la provincia patagónica a mercados internacionales durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026.

En este marco, la participación relativa de Neuquén dentro de la canasta exportadora energética nacional se elevó del 38,3 al 54,7 por ciento. Asimismo, la jurisdicción incrementó fuertemente su peso relativo dentro de la pauta exportadora total del país, y logró ascender del 5,2 al 8,5 por ciento.

De hecho, mientras las exportaciones totales de Argentina crecieron un 24,3 por ciento, el rubro de combustibles y energía registró un alza del 44,9 por ciento, un dinamismo sectorial que fue explicado en un 91 por ciento por el impulso exclusivo de la producción en Vaca Muerta.

Neuquén y Río Negro fortalecen a proveedores de Vaca Muerta

En este marco, días atrás las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron un programa para impulsar herramientas financieras para fortalecer a los proveedores de la joya petrolera de del país. La iniciativa fue presentada por Figueroa, Alberto Weretilneck e Ignacio Lamothe en la ciudad de Neuquén.

Las autoridades firmaron un convenio estratégico para consolidar el Programa de Desarrollo de Proveedores, un acuerdo que apunta a coordinar líneas de financiamiento, asistencia técnica y esquemas de garantías que permitan mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas regionales.

Rolando Figueroa, Lamothe y Alberto Weretilneck Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck e Ignacio Lamothe en la ciudad de Neuquén.

El eje central de la propuesta se enfocó en facilitar el acceso al crédito para empresas locales. En ese sentido, se destacó el rol del Fondo de Garantía del CFI, junto a instrumentos provinciales como el Figaneu en Neuquén y el Fogario en Río Negro.

Estos mecanismos permitieron que las firmas proveedoras accedieran a financiamiento de largo plazo tanto en el sistema bancario como en el mercado de capitales. De esta forma, se buscó superar las limitaciones tradicionales vinculadas a la evaluación de antecedentes financieros.

"En Neuquén, y ahora con la participación de Río Negro, se está forjando la nueva economía nacional”, dijo Weretilneck, y agregó que también “se está forjando lo que durante tantos años Neuquén y el Comahue luchó y peleó, que es llevar al mundo nuestra riqueza producida a partir del trabajo, esencialmente con el gas y el petróleo. Hoy todo eso es una realidad”, afirmó.