Río Negro: Weretilneck acelera un corredor alternativo para descomprimir las rutas que disputa con Milei

El Gobierno de Río Negro avanza en los estudios técnicos sobre un corredor alternativo para descomprimir el tránsito de cargas de la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta que actualmente concentran las rutas nacionales 22 y 151 , las dos cuyo traspaso dilata la administración nacional.

Según pudo saber Letra P , se trata de unos 70 kilómetros que van desde los empalmes de la RN 6 hasta la RN 151 . En la zona, la traza es conocida como la Ruta de las Arenas , un trecho que ya existe y que conecta Villa Regina y General Roca con otras áreas que tienen producción de arenas silíceas y proveen a los desarrollos no convencionales de la zona.

"El objetivo que se persigue con el nuevo camino es descongestionar el uso actual de las rutas nacionales evitando los potenciales riesgos para la seguridad vial, máxime teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que la actividad hidrocarburífera proyecta para los próximos meses", explicó Mario Figueroa, responsable del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente , ante la consulta de Letra P.

"Si bien en lo inmediato servirá para descongestionar el paso de decenas de camiones, se considera a la nueva traza como prioritaria para brindar desde el Estado una vía alternativa de suministro para todo tipo de material o requerimiento de la actividad", detalló. De acuerdo a sus dichos, la iniciativa hoy transita "un estudio de ingeniería integral".

El proyecto no es nuevo, nació a principios de 2023, pero el tema volvió a tomar fuerza en las últimas semanas en el marco del debate sobre el estado de las rutas nacionales y las negociaciones con la Casa Rosada .

Rutas Río Negro Una obra provincial en las rutas de Río Negro.

El tema fue uno de los puntos que conversaron semanas atrás Weretilneck y María Emilia Soria. “Hoy estamos en 250 camiones, pasaríamos en lo que va ahora este año, terminar en 400 camiones y casi el doble el año que viene”, detalló la intendenta luego del cónclave en diálogo con la prensa local sobre el transito de carga que afecta la región. El reclamo no es casual. El Parque Industrial 2 de General Roca se perfila como uno de los principales beneficiados del camino alternativo, al consolidar una aspiración de larga data: vincularse de manera más directa con el desarrollo de Vaca Muerta.

El reclamo de Alberto Weretilneck a Santilli

El traspaso de las rutas nacionales es uno de los temas que mantiene en vilo el gobierno de Río Negro. De hecho, el martes el gobernador encabezó una mesa de trabajo con el objetivo de delinear los aspectos legales, de financiamiento y técnicos del plan que se presentará al Gobierno Nacional para la transferencia a la Provincia de las rutas nacionales 22 y 151.

Días atrás, además, el mandatario pidió respuestas ante el ministro del Interior, Diego Santilli, en relación al decreto que delega la gestión de los tramos. El gobierno provincial volvió a reclamar documentación técnica e informes sobre obras inconclusas, y propuso avanzar con auditorías propias.

En Viedma tienen claro que la decisión política del gobierno de Milei es no poner un solo peso en el mejoramiento de las rutas. Pero además de dinero, lo que falta son respuestas, según le dijo a Letra P un funcionario que acompañó a Weretilneck a Buenos Aires.

Alberto Weretilneck y Diego Santilli Alberto Weretilneck junto al ministro del Interior, Diego Santilli.

En ese marco, las autoridades provinciales también avanzaron en una reunión con Vialidad Nacional en la que se advirtió que los proyectos detallados y los planes de inversión que exige la administración libertaria para efectivizar el traspaso no pueden realizarse sin la información que la provincia requiere, como los detalles sobre las obras pendientes de ejecución o los planes para resolver accesos a distintos municipios.

Traspaso incipiente en Río Negro

El decreto que traspasa a nueve provincias algunos tramos de rutas nacionales es un convenio macro que no genera obligaciones. El paso siguiente es la firma de convenios específicos. Sin embargo, en el gobierno provincial consideran que afinar la documentación requerida por Nación es imposible con la escasa información disponible.

“Es inviable que se puedan firmar esos convenios sin saber qué inversiones se necesitan”, le dijo a este medio el ministro provincial de Obras Públicas, Alejandro Echarren, que participó junto al gobernador del encuentro con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.

Rutas Río Negro

En distintos tramos las rutas nacionales que atraviesan la provincia presentan serios deterioros. El discutido acceso a General Roca desde la ruta 22 funciona como ejemplo: Río Negro quiere saber cuál es el plan de trabajo de Nación para resolverlo, antes de ir a buscar el consenso del municipio que administra María Emilia Soria para avanzar. Con todo esto, hoy el traspaso de las rutas “está en una situación incipiente”, analizó Echarren.