UCR bonaerense: un acto en La Plata marcará el inicio del debate por las alianzas para 2027

La UCR bonaerense dará un nuevo paso en su proceso de reorganización con un acto en La Plata , donde quedará constituida la nueva Convención partidaria y será presentada formalmente la conducción encabezada por Emiliano Balbín . La cita, fijada para el 8 de agosto, buscará exhibir una imagen de unidad y abrir el debate sobre la estrategia electoral que tomará el partido.

El encuentro se realizará en el club Atenas, escenario emblemático de actos políticos y noches de rock. Allí quedará conformada la Convención, el órgano encargado de definir la política de alianzas del radicalismo de la provincia de Buenos Aires para los próximos desafíos electorales.

Además, la actividad servirá para marcar el cierre de una etapa atravesada por disputas internas, impugnaciones y conflictos judiciales que demoraron la renovación de las autoridades partidarias. Con la constitución de ese órgano, el radicalismo buscará dejar atrás ese escenario de crisis institucional y consolidar el acuerdo político alcanzado entre los principales sectores internos.

El entendimiento alcanzado en mayo reunió a Adelante Buenos Aires, el espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad ; Futuro Radical, identificado con el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , y el legislador nacional Martín Lousteau ; además del sector integrado por el extitular del Comité Provincia Miguel Fernández , la legisladora bonaerense Alejandra Lorden y un grupo de intendentes. Ese espacio había impulsado la candidatura del diputado nacional Pablo Juliano , aunque finalmente acordó integrarse a la lista de unidad.

Durante la jornada también avanzará la designación de los integrantes de la Junta Electoral partidaria y de los apoderados. Además del componente institucional, el acto tendrá un marcado perfil político. La conducción encabezada por Balbín , que asumió formalmente sus funciones el 7 de junio, será presentada ante la militancia y la dirigencia radical como una señal de unidad luego de varios meses de tensiones internas.

Con la Convención en funcionamiento, la UCR bonaerense quedará en condiciones de iniciar el debate sobre uno de los temas centrales de su agenda: la política de alianzas para los próximos procesos electorales.

Pablo Nicoletti.

La estrategia electoral de la UCR

La discusión interna ya comenzó a profundizarse de manera subterránea frente al crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras la conducción partidaria alineada con Abad y Lousteau determinará la estrategia para todo el territorio y evaluará el pedido de un grupo de intendentes del interior que quiere evitar la fragmentación en sus distritos para defender los sillones municipales y las bancas de concejales.

En ese escenario, hay quienes piden la libertad de acción para que cada distrito defina su propia estrategia electoral. Esa posibilidad permitiría sostener la posición institucional del partido sin impedir acuerdos locales cuando cada intendente los considerara necesarios.

Maximiliano Abad

También se reforzará la idea de defender la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que considera clave para ordenar candidaturas si finalmente integra un frente con otras fuerzas políticas. En ese esquema, la UCR buscará conservar las 27 intendencias que gobierna en Buenos Aires, ampliar su presencia territorial y presentar candidatos en todos los distritos, incluida la Gobernación.

La dirigencia provincial también trabaja en la organización del acto que reunirá a referentes de toda la provincia en el microestadio de Atenas. A partir de ese encuentro se espera que comiencen las conversaciones formales con otras fuerzas políticas para explorar la conformación de un frente electoral de cara a los próximos desafíos.