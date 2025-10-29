Uruguay: la Cumbre Mundial de Comunicación Política se realizará en Montevideo en 2026

La presentación oficial de la XXIV edición de la Cumbre de Comunicación Política. La presentación oficial de la XXIV edición de la Cumbre de Comunicación Política.

La vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el presidente de la Cumbre Daniel Ivoskus y el representante local Leandro Fagúndez encabezaron en Montevideo la presentación oficial de la XXIV edición de la Cumbre de Comunicación Política que se celebrará en abril de 2026.

Como había adelantado Letra P, el acto tuvo lugar en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, donde se confirmó que la cita se desarrollará los días 21, 22 y 23 de abril de 2026 en el Centro de Convenciones de la Intendencia de Montevideo. El evento fue declarado de Interés Nacional por el Senado de Uruguay.

Comunicación Política Uruguay Uruguay, nuevo epicentro del debate político regional Durante la presentación, Cosse destacó el valor del encuentro para el fortalecimiento democrático. “Va a ser un gran aporte. Es una Cumbre muy intensa. Estoy segura que Montevideo va a poner lo mejor de sí, como siempre”, afirmó la funcionaria y subrayó que “para impedir la degradación de la democracia tenemos que hacer enormes esfuerzos entre todas y todos”.

Por su parte, Ivoskus señaló que “la Cumbre es una invitación a la formación, a la capacitación y al conocimiento”. También destacó que durante tres días se cruzarán profesionales, académicos, consultores y periodistas de distintos países para compartir experiencias y nuevos desarrollos.

Comunicación Política Uruguay (2) Un evento con proyección internacional Menoni resaltó el impacto positivo del encuentro en la promoción del país. “Este es un congreso particular por el nivel de los expositores que vienen. Ellos se transforman en promotores del lugar de destino turístico. Quienes lleguen por primera vez se van a sorprender”, aseguró el funcionario.

En tanto, Fagúndez celebró el respaldo institucional obtenido: “Nos encontramos con un escenario muy alentador. Ya contamos con la declaratoria de interés nacional y turístico, y seguimos sumando apoyos de otras entidades gubernamentales”. Tres jornadas para el pensamiento político iberoamericano La XXIV edición reunirá a más de 200 especialistas de toda la región que abordarán temas vinculados a comunicación electoral, redes sociales, políticas públicas y estrategias de gobierno. Habrá conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios de networking. Serán tres jornadas orientadas a compartir experiencias, innovaciones y desafíos en el campo de la comunicación política contemporánea.

