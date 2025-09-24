COM POL

Cartagena: Daniel Ivoskus inauguró la Cumbre Mundial de Comunicación Política con líderes regionales

Conferencias, paneles y debates marcaron la primera jornada del evento en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de la ciudad colombiana.

Por Letra P | Periodismo Político
Cartagena: Daniel Ivoskus inauguró la Cumbre Mundial de Comunicación Política con líderes regionales

Cartagena: Daniel Ivoskus inauguró la Cumbre Mundial de Comunicación Política con líderes regionales

WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.17.05 (3)

Este miércoles por la mañana comenzó la Cumbre Mundial de Comunicación Política en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, con la presencia de las figuras más influyentes del sector. El evento se extenderá hasta el viernes 26 y reúne a especialistas, autoridades y consultores de toda la región.

Notas Relacionadas
La Libertad Avanza búnker
EFECTO PALIZA

Volantazo de LLA en Buenos Aires: mesa política ampliada, eslogan nuevo y ¡caravanas nunca más!

Por  Juan Rubinacci

La jornada inaugural contó con la participación del gobernador de Bolívar, Yamil Arana; el presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus; el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay; la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Nidia Paulino; el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta; el vicepresidente de la Cumbre, Cristian Mata, y la decana de la Universidad Externado de Colombia, Victoria González.

“Una vez más, gracias por recibirnos, Cartagena. Venimos a proponer nuevamente que todos seamos parte de tres jornadas inolvidables, donde el respeto, la pluralidad y la profesionalización de la comunicación política sean los protagonistas”, expresó Ivoskus durante el acto de apertura.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.17.02

Primer panel: gobernantes y experiencias

Tras la apertura, tuvo lugar el primer panel, conformado por Arana, Turbay y Zuleta, con Ivoskus como moderador. Los funcionarios compartieron experiencias de gestión vinculadas a buenas prácticas de comunicación. Turbay recordó que su participación en una edición anterior del evento fue decisiva para su formación política: “Mi visita a una de las primeras ediciones de la Cumbre definitivamente me impulsó a capacitarme y a involucrarme como candidato”, aseguró.

Por su parte, Arana subrayó: “La gente quiere líderes cercanos y creativos, pero esa creatividad no representa nada si la política no es el fondo de todo”.

Conferencias magistrales: voces regionales e internacionales

La jornada continuó con conferencias de referentes como los españoles Tony Puig, Antonio Sola, Xavi Domínguez y Yago de Marta; el panameño Avidel Villareal; el presidente de la Cumbre, Ivoskus; los colombianos Carlos Sánchez y Sebastián González Flores; los argentinos José Norte, Jorge Imhof y Martín Buzzi; y los mexicanos Oscar Martínez, Sergio José Gutiérrez y Gisella Rubach.

El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación de Bolívar y el aval académico de la Universidad Externado de Colombia.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.17.03 (1)
Temas
Notas Relacionadas
El Gobierno celebró el respaldo de Estados Unidos.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El laberinto argumental del Gobierno: no es la economía, es la política

El Presidente celebró el respaldo de Estados Unidos y negó que el problema sea su modelo económico. La quita temporal de retenciones para contener el dólar.
La Iglesia tiene su propio equipo para la rosca política
HAY EQUIPO

Quiénes integran el brazo poliédrico de la Iglesia para la rosca política

Hay figuras empresariales, sindicales, académicas y de los movimientos sociales. Una mujer por primera vez al frente. Voces jóvenes y doctrina bergogliana.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La CGT irá a la Justicia contra el DNU que limita el derecho a huelga
ELECCIONES 2025

La CGT acelera la rosca hacia noviembre: dialoguistas y combativos se enfrentan por la conducción

Por  José Maldonado
Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, pasó por La Libertad Avanza y hoy es vecinalista.
TENSIÓN EN EL INTERIOR BONAERENSE

El intendente de 25 de Mayo denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo

Por  José Maldonado
Buenos Aires: Fuerza Patria sale con toda la artillería a explicar la Boleta Única Papel
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fuerza Patria sale a la calle a explicarle al electorado bonaerense cómo se vota con Boleta Única Papel

Por  Macarena Ramírez
Pablo Carro, candidato de Fuerza Patria por Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: el kirchnerismo se despabila y acusa a Schiaretti y De la Sota de avalar el manotazo fiscal de Milei

Por  Yanina Babiachuk