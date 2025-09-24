Cartagena: Daniel Ivoskus inauguró la Cumbre Mundial de Comunicación Política con líderes regionales

Este miércoles por la mañana comenzó la Cumbre Mundial de Comunicación Política en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas , en Cartagena de Indias, Colombia, con la presencia de las figuras más influyentes del sector. El evento se extenderá hasta el viernes 26 y reúne a especialistas, autoridades y consultores de toda la región.

La jornada inaugural contó con la participación del gobernador de Bolívar, Yamil Arana ; el presidente de la Cumbre , Daniel Ivoskus ; el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay ; la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Nidia Paulino ; el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta ; el vicepresidente de la Cumbre, Cristian Mata , y la decana de la Universidad Externado de Colombia, Victoria González .

“Una vez más, gracias por recibirnos, Cartagena. Venimos a proponer nuevamente que todos seamos parte de tres jornadas inolvidables, donde el respeto, la pluralidad y la profesionalización de la comunicación política sean los protagonistas”, expresó Ivoskus durante el acto de apertura.

Tras la apertura, tuvo lugar el primer panel, conformado por Arana, Turbay y Zuleta, con Ivoskus como moderador. Los funcionarios compartieron experiencias de gestión vinculadas a buenas prácticas de comunicación. Turbay recordó que su participación en una edición anterior del evento fue decisiva para su formación política: “Mi visita a una de las primeras ediciones de la Cumbre definitivamente me impulsó a capacitarme y a involucrarme como candidato”, aseguró.

Por su parte, Arana subrayó: “La gente quiere líderes cercanos y creativos, pero esa creatividad no representa nada si la política no es el fondo de todo”.

Conferencias magistrales: voces regionales e internacionales

La jornada continuó con conferencias de referentes como los españoles Tony Puig, Antonio Sola, Xavi Domínguez y Yago de Marta; el panameño Avidel Villareal; el presidente de la Cumbre, Ivoskus; los colombianos Carlos Sánchez y Sebastián González Flores; los argentinos José Norte, Jorge Imhof y Martín Buzzi; y los mexicanos Oscar Martínez, Sergio José Gutiérrez y Gisella Rubach.

El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación de Bolívar y el aval académico de la Universidad Externado de Colombia.