SANTA FE

Daniel Ivoskus presentó su libro Gobernicar en Rosario y analizó la comunicación política digital

El especialista expuso sobre el nuevo paradigma que une gestión y estrategia comunicacional en un contexto de audiencias fragmentadas.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Ivoskus presentó Gobernicar en Rosario y analizó la comunicación política digital actual

Daniel Ivoskus presentó Gobernicar en Rosario y analizó la comunicación política digital actual

El consultor en comunicación política Daniel Ivoskus presentó su libro Gobernicar en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario, acompañado por el periodista Sergio Roulier, en un encuentro que reunió a referentes del ámbito político, académico y profesional.

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La actividad se desarrolló en el auditorio de la sede UAI Roca, donde además la obra fue declarada de Interés Municipal. En paralelo, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, impulsada por Ivoskus, recibió una distinción como de Interés Parlamentario, en reconocimiento a su aporte al sector.

Comunicación política y gobernabilidad en la era digital

Durante la presentación, Daniel Ivoskus profundizó en el concepto central de su libro, que propone una integración entre gobernar y comunicar. “Gobernicar tiene que ver con una conjunción de Gobernar y Comunicar”, explicó, al describir este enfoque como un nuevo paradigma clave para la gestión pública.

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En ese sentido, sostuvo que en la actualidad no alcanza únicamente con llevar adelante una gestión eficiente, sino que también resulta determinante la forma en que se comunican las decisiones. La construcción del mensaje y su circulación adquieren un rol central en la relación con la ciudadanía.

El especialista también analizó los cambios en el ecosistema informativo y destacó el protagonismo de las audiencias. Según planteó, el control de la agenda ya no está exclusivamente en los medios tradicionales, sino en los usuarios. “Hoy no depende ni siquiera de los medios, hoy depende del usuario, del consumidor de noticias”, afirmó.

Redes sociales, audiencias y nuevos liderazgos

En ese marco, Ivoskus advirtió sobre la fragmentación del escenario comunicacional, caracterizado por audiencias cada vez más segmentadas. “Estamos ante audiencias ultramicrosegmentadas”, señaló, al describir la complejidad de llegar con mensajes efectivos.

Además, se refirió al impacto de las redes sociales y la economía de la atención en las campañas políticas. “Si en los primeros tres segundos no lográs generar impacto, el mensaje se pierde en el scroll”, explicó, al tiempo que subrayó que los dirigentes compiten con múltiples estímulos cotidianos.

Por último, el autor abordó la transformación de los liderazgos políticos, donde predomina una fuerte personalización. “Hoy el proyecto es la persona”, sostuvo, aunque aclaró que la sostenibilidad en el tiempo depende del trabajo colectivo y profesional. En esa línea, destacó la importancia de los equipos multidisciplinarios para fortalecer la competitividad política.

La presentación en Rosario forma parte de una serie de actividades que Daniel Ivoskus viene desarrollando en distintas ciudades del país, con el objetivo de promover el debate sobre los desafíos actuales de la comunicación política en contextos atravesados por la inmediatez y la transformación digital.

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