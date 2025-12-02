TURISMO

"La Ciudad más linda del mundo": Jorge Macri compartió un spot que destaca la identidad de Buenos Aires

Es uno de los destinos más deseados de 2025. El alcalde porteño difundió el video que resalta la gastronomía, la mística y la cultura local.

Por Letra P | Periodismo Político
La Ciudad de Buenos Aires, la más atractiva del mundo

La Ciudad de Buenos Aires, la más atractiva del mundo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió un video que destaca a la Ciudad de Buenos Aires como una de las más elegidas por el turismo internacional por su cultura, edificaciones y gastronomía.

Notas Relacionadas
Franco Colapinto vuelve a correr en la F1 con Alpine
OBJETIVO 2028

Efecto Colapinto: con una megaobra en el autódromo, Jorge Macri acelera la vuelta de la Fórmula 1 a la Ciudad

Por  Letra P | Periodismo Político

Con la música del aria de Giacomo Puccini, "O mio babbino caro", y una sucesión de imágenes de la Ciudad, con todas sus situaciones, momentos y matices, aparece la mística porteña.

Los paseos imperdibles de la Ciudad de Buenos Aires

En el video se pueden ver el Edificio Bellini, la Reserva Ecológica, la librería El Ateneo, la tanguería La Viruta, La Boca, San Telmo, el exterior de la casa del cantante Duki, la pizzería El Imperio, los teatros Alvear y Colón, el hotel Alvear, la Sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios, el edificio de Aguas, las plazas Evita y la San Martín, el hotel República y la vista de 9 de Julio y el Obelisco, la Avenida Corrientes, el barrio Chino y el Puente de la mujer.

También se destaca el Mercado de Flores, el club de barrio Villa Malcom, el subte A, plaza Constitución, plaza de la Floralis, el bar Miramar, el sistema Ecobici, el Club Huracán, el palacio de Reconquista 46, el Monumento a los españoles, el Planetario, Puerto Madero, la Costanera y el Club de pescadores, la pizzería El Cuartito, Belgrano R y calle Melián, el Centro, la cúpula del edificio Bencich, la Usina del arte, el Parque de la innovación, el hotel Hilton, y Dorrego y Figueroa Alcorta, entre otros.

Es la primera iniciativa para la Ciudad del publicista Rodrigo Figueroa Reyes, de reconocida trayectoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1995639064100532477&partner=&hide_thread=false

La Ciudad de Buenos Aires, la más atractiva del mundo

Hace tres semanas, Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento internacional que marca un hito para la capital argentina.

El galardón, anunciado durante una ceremonia en la emblemática National Gallery de Londres, fue el resultado de la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos en la 24ª edición de estos premios.

Según Wanderlust Magazine, la distinción se basa en la opinión de una comunidad global de viajeros experimentados, que cada año eligen sus destinos favoritos en distintas categorías.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Macri recibió a alcaldes iberoamericanos para debatir desafíos urbanos en la Asamblea de la UCCI
CIUDADES CAPITALES

Jorge Macri recibió a alcaldes iberoamericanos para debatir una agenda en común

Líderes regionales debatieron sobre sostenibilidad, innovación y seguridad para fortalecer la gestión urbana.
La Libertad Avanza resiste la continuidad del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el oficialista Matías López.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Tensa luna de miel: La Libertad Avanza veta a un candidato de Jorge Macri como vice de la Legislatura

La discusión por la renovación de autoridades en la Legislatura porteña interfiere en la luna de miel de libertarios y macristas. Puja por el poder.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cambios proempresas en la ley de Glaciares, una discusión que anota Javier Milei en la agenda de las extraordinarias del Congreso.
LOS PERFILES DEL PODER

La guerra del hielo

Por  Esteban Rafele
Victoria Tolosa Paz y Viviana Fein, durante el informe de fentanilo en Diputados. 
CONGRESO

Fentanilo: Diputados exigió a Lugones mejorar el control de los laboratorios para evitar nuevas muertes

Por  Mauricio Cantando
Con un doblete de sesiones, la Legislatura porteña volvió a exponer las tensiones internas del PRO y la incertidumbre por las vicepresidencias que se negocian en silencio.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Entre tensiones y despedidas, la Legislatura porteña cerró un año pobre y con disputas de poder

Por  Francisco Basualdo
Toto Caputo, no cumula reservas e impacienta a los mercados  
FALSAS PROMESAS

Caputo sigue sin juntar dólares, paga deuda con reservas y los mercados pierden la paciencia

Por  Lorena Hak