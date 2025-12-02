"La Ciudad más linda del mundo": Jorge Macri compartió un spot que destaca la identidad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires, la más atractiva del mundo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , compartió un video que destaca a la Ciudad de Buenos Aires como una de las más elegidas por el turismo internacional por su cultura, edificaciones y gastronomía.

“La Ciudad más linda del mundo” es el centro de la campaña que posiciona a Buenos Aires como una de las principales ciudades por sus atractivos, oferta cultural, gastronómica, arquitectónica, de infraestructura, por la innovación y la industria del conocimiento, entre tantas otras propuestas.

Con la música del aria de Giacomo Puccini, "O mio babbino caro", y una sucesión de imágenes de la Ciudad, con todas sus situaciones, momentos y matices, aparece la mística porteña.

En el video se pueden ver el Edificio Bellini, la Reserva Ecológica, la librería El Ateneo, la tanguería La Viruta, La Boca, San Telmo, el exterior de la casa del cantante Duki, la pizzería El Imperio, los teatros Alvear y Colón, el hotel Alvear, la Sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios, el edificio de Aguas, las plazas Evita y la San Martín, el hotel República y la vista de 9 de Julio y el Obelisco, la Avenida Corrientes, el barrio Chino y el Puente de la mujer.

También se destaca el Mercado de Flores, el club de barrio Villa Malcom, el subte A, plaza Constitución, plaza de la Floralis, el bar Miramar, el sistema Ecobici, el Club Huracán, el palacio de Reconquista 46, el Monumento a los españoles, el Planetario, Puerto Madero, la Costanera y el Club de pescadores, la pizzería El Cuartito, Belgrano R y calle Melián, el Centro, la cúpula del edificio Bencich, la Usina del arte, el Parque de la innovación, el hotel Hilton, y Dorrego y Figueroa Alcorta, entre otros.

Es la primera iniciativa para la Ciudad del publicista Rodrigo Figueroa Reyes, de reconocida trayectoria.

La Ciudad más linda del mundo ♥ pic.twitter.com/zO3qCWjCz9 — Jorge Macri (@jorgemacri) December 1, 2025

Hace tres semanas, Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento internacional que marca un hito para la capital argentina.

El galardón, anunciado durante una ceremonia en la emblemática National Gallery de Londres, fue el resultado de la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos en la 24ª edición de estos premios.

Según Wanderlust Magazine, la distinción se basa en la opinión de una comunidad global de viajeros experimentados, que cada año eligen sus destinos favoritos en distintas categorías.