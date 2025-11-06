Jorge Macri recibió a alcaldes iberoamericanos para debatir una agenda en común

Jorge Macri recibió a alcaldes iberoamericanos para debatir desafíos urbanos en la Asamblea de la UCCI

En la Ciudad de Buenos Aires se realizó XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) , un encuentro encabezado por Jorge Macri , su par de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ; y la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle ; que reunió a representantes de 20 urbes para definir una agenda común frente a los principales desafíos urbanos de la región.

El evento, inaugurado en la Usina del Arte, consolidó a Buenos Aires como referente regional en cooperación entre gobiernos locales . La jornada institucional comenzó en la Casa de Gobierno , donde Macri recibió a las delegaciones y presidió la reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI, que definió las prioridades de trabajo conjunto para el próximo bienio.

En paralelo, se llevó a cabo la reunión de la Vicepresidencia del Cono Sur, coordinada por Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, con el objetivo de consolidar una agenda enfocada en el desarrollo sostenible, la innovación urbana y la integración regional.

Estas deliberaciones reforzaron los vínculos de cooperación, evaluaron los avances de la agenda iberoamericana y trazaron nuevas líneas de acción sobre movilidad, seguridad ciudadana e innovación tecnológica.

Durante su discurso, el alcalde porteño destacó que “Iberoamérica comparte historia, idioma y desafíos, pero esta asamblea representa algo más: la decisión de trabajar en red, unir esfuerzos y generar políticas que permitan que nuestras ciudades crezcan con más seguridad, desarrollo e innovación”.

El jefe de Gobierno @jorgemacri recibió en la Casa de Gobierno a alcaldes y representantes de más de 20 capitales en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. El objetivo es seguir impulsando el trabajo conjunto entre gobiernos… pic.twitter.com/tAU6EHY0GG — Buenos Aires Ciudad (@gcba) November 5, 2025

Los reconocimientos de Jorge Macri a sus pares y el foro de la UCCI "por un futuro común"

Para fortalecer los lazos institucionales, Macri declaró Huéspedes de Honor a los alcaldes presentes y distinguió a Martínez-Almeida como Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

En la bienvenida realizada en el Teatro Colón, ícono cultural porteño, Martínez-Almeida entregó a la ciudad el diploma de la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, un reconocimiento a la riqueza cultural local y al compromiso con la cooperación entre capitales.

La agenda de la Asamblea incluyó además el foro “Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común”, donde alcaldes, expertos y referentes sociales debatieron sobre innovación, movilidad, sostenibilidad y desarrollo urbano.

Entre los expositores se destacó Greg Clark, urbanista y referente internacional en políticas metropolitanas, quien compartió experiencias sobre transformación urbana y planificación sostenible.