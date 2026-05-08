De Ensenada y peronista: el intendente Mario Secco se alista para iniciar una "cruzada" nacional por Axel Kicillof

El intendente de Ensenada, Mario Secco , se sumará a la diplomacia federal de Axel Kicillof que ya recorre el país para impulsar la candidatura presidencial del gobernador. Según adelantó iniciará una “cruzada” para lograr que el bonaerense llegue a la Casa Rosada en 2027.

El jefe comunal es parte de la mesa chica del gobernador y desde su entorno marcaron que hará lo mismo que en 2017 por Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana. El movimiento se da en el marco de una situación tensa al interior de Patria Grande, el partido que Secco preside a nivel nacional y provincial.

El intendente manifestó su intención durante un acto en el marco del aniversario de Ensenada y la inauguración de la nueva sede municipal junto a Kicillof. “Mi compromiso es hacer esas cruzadas que ya he hecho anteriormente recorriendo todas las provincias con todos los ministros y los compañeros, voy a ponerle toda la fuerza que tenemos que ponerle a nuestro proyecto político”, afirmó.

En ese mismo acto, y ante el efusivo aplauso del gobernador, dijo que “ya no son nuestras las nuevas canciones” que pedía Kicillof, sino que “el pueblo argentino ya canta las nuevas canciones que son Axel presidente”.

Es así que Secco se sumará a la diplomacia de Kicillof que ya está abocada a esa tarea, como los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Javier Alonso (Seguridad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. También, los exintendentes Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó)

Como el 2017 de CFK

Desde el entorno de Secco confirmaron que efectivamente saldrá a recorrer el país aunque todavía no hay un ruta clara marcada. “Va a ser similar a lo que sucedió con Unidad Ciudadana cuando Cristina lanzaba los partidos que integraban el espacio, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Kolina, a hacer actos por todo el país”, explicó una fuente desde Ensenada.

Efectivamente, Secco fue en aquel entonces uno de los principales impulsores de la campaña de CFK, y su partido, el Frente Grande, una de las columnas principales de lo que fue Unidad Ciudadana ya que la expresidenta había optado por dejar el PJ para cederle el sello del peronismo a Florencio Randazzo, a quien no quiso darle la interna.

La dinámica de sus salidas fuera de la provincia de Buenos Aires será similar a la que tuvieron Pareyra y Descalzo en Corrientes. “Serían como actos provinciales, lanzando las mesas del MDF en todo el país”, explicaron cerca de Secco.

La interna en el Frente Grande

El intendente asumió días atrás nuevamente la presidencia del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, siendo además el titular del partido a nivel nacional. Fue con un acto del que participaron Larroque y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien también tiene pensado salir a recorrer la provincia y el país después de mitad de año. Pero la elección de autoridades estuvo cruzada por denuncias por parte del sector opositor a la conducción del partido, entre los que se cuentan figuras como Pedro Wasiejko, expresidente del Astillero Río Santiago, Eduardo Sigal -uno de los fundadores del partido-, y Pablo Micheli, dirigente de la CTA.

Secco Frente Grande

Los dirigentes acusan a Secco de pisar afiliaciones y "maniatar" el padrón para impedir que prospere una competencia por la conducción en el partido. Aseguran que las “irregularidades” les hizo tomar la decisión de no presentarse y acusaron al intendente de Ensenada de tener actitudes “antidemocráticas”. Además, le cuestionan que ha “municipalizado” el partido y que solo busca cargos para los propios.

"Quienes asumen la actitud de excluir pagarán el costo de achicar al Frente Grande. No tememos al debate interno ni a disentir con la conducción autoritaria porque de eso no depende nuestra subsistencia. La política de y para funcionarios y empleados nos divorcia de las mayorías", publicaron en ese entonces en un comunicado. Actualmente, la oposición partidaria se debate entre abandonar el Frente Grande o avanzar en la oposición a Secco dentro del partido.